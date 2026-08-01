Gói thầu nâng cấp trụ sở UBND xã Bà Điểm tiết kiệm khoảng 180 triệu đồng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND xã Bà Điểm TP HCM vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu. Gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bà Điểm làm Chủ đầu tư, có giá gói thầu được phê duyệt là 13.561.481.512 đồng.

Trượt thầu vì bảo lãnh

Tại thời điểm đóng thầu ngày 16/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có 02 nhà thầu tham dự nộp hồ sơ dự thầu. Sau khi một nhà thầu bị đánh giá không đạt tại bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, chỉ còn Công ty TDP tiếp tục được đánh giá ở các bước tiếp theo.

Cụ thể, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 23/BCĐG-NK ngày 20/07/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngọc Kim lập, nhà thầu đối thủ là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Quốc Nhật (chào giá 13.548.947.490 đồng) đã bị đánh giá "Không đạt" ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT. Lý do được thuyết minh chi tiết là nhà thầu đính kèm bảo lãnh dự thầu không hợp lệ theo quy định của hồ sơ mời thầu.

Sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Quốc Nhật bị đánh giá không đạt tại bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, Công ty TDP là nhà thầu duy nhất tiếp tục được đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính.

Ngày 24/07/2026, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bà Điểm Nguyễn Lễ Phong đã ký Quyết định số 112/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TDP trúng thầu với giá 13.380.912.939 đồng. So với giá gói thầu 13.561.481.512 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 180,57 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,33%.

Nguồn: MSC

Gói thầu trị giá hơn 13,56 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với loại hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện 180 ngày. Gói thầu có 2 nhà thầu nộp E-HSDT, trong đó một nhà thầu bị đánh giá không đạt do bảo lãnh dự thầu không hợp lệ. Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 180,57 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,33%.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Theo dữ liệu rà soát lịch sử đấu thầu, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ TDP (có địa chỉ trụ sở tại 127M/1 Đường TMT 03, Tổ 10, Khu phố 1, Phường Trung Mỹ Tây, TP HCM do ông Ngô Anh Trung làm Giám đốc) là doanh nghiệp có tần suất tham gia đấu thầu dày đặc trên địa bàn. Doanh nghiệp này đã tham gia 104 gói thầu, trong đó trúng tới 87 gói, trượt 17 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 47.177.935.973 đồng, với tỷ lệ giá trúng thầu trung bình so với giá dự toán xấp xỉ 94,71%.

Một số gói thầu tiêu biểu mà Công ty TDP đã trúng trong năm 2026 như: gói Sửa chữa Bệnh viện năm 2025-2026 tại Bệnh viện Đa khoa Tân Bình trị giá 5.287.478.065 đồng, trúng tháng 05/2026; Gói Sửa chữa Trường Mầm non Nhị Xuân tại Trường Mầm Non Nhị Xuân trị giá 405.965.088 đồng, trúng tháng 07/2026; Gói Thi công xây dựng tại Trường Tiểu Học Cầu Xáng, trị giá 282.445.216 đồng, trúng tháng 01/2026; Gói Thi công xây dựng tại Trường Tiểu Học Tân Hiệp tại trị giá 281.928.460 đồng, trúng tháng 01/2026…

Góc nhìn chuyên gia đấu thầu

Bình luận về bối cảnh đấu thầu tại dự án này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc một gói thầu rộng rãi qua mạng chỉ có 2 nhà thầu nộp E-HSDT, trong đó một nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về bảo lãnh dự thầu, là thông tin cần được nhìn nhận trong tổng thể quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, chỉ từ số lượng nhà thầu tham dự và kết quả đánh giá E-HSDT chưa thể kết luận về tính cạnh tranh hoặc dấu hiệu vi phạm trong quá trình đấu thầu

Dưới góc độ rủi ro pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) đặt ra các yêu cầu cực kỳ khắt khe nhằm hướng tới mục tiêu tối thượng: bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo khoản 8 Điều 4. Luật sư Hương chỉ rõ, theo Điều 78 Luật Đấu thầu và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về mọi quy trình từ lập hồ sơ mời thầu, đánh giá E-HSDT đến phê duyệt kết quả.

Các quy định hiện hành đồng thời yêu cầu quá trình lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan trong từng khâu của quá trình lựa chọn nhà thầu.