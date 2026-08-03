Đầu rồng gốm 1.400 năm tuổi lộ diện sau nhiều thế kỷ chôn vùi

Hai đầu rồng gốm được phát hiện tại thành cổ Hùng An (Trung Quốc) không chỉ là hiện vật quý hiếm mà còn bổ sung bằng chứng sự phát triển của hình tượng rồng cổ.

Các chuyên gia khảo cổ đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) thông báo đã khai quật được hai đầu rồng gốm quý giá tại Khu di tích thành cổ Hùng An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Các mảnh của hai đầu rồng được cho là từng được sử dụng trong kiến trúc thời Đường (khoảng năm 618-907 Sau Công Nguyên). Đây cũng là lần đầu tiên các đầu rồng gốm được phát hiện trong tình trạng “tương đối nguyên vẹn”.

Việc tìm thấy đầu rồng bằng đất sét cổ xưa giúp kết nối các mảnh ghép trong lịch sử của Trung Quốc. Ảnh: @Kaogu.

Các kỹ thuật như chụp cắt lớp vi tính, quang phổ huỳnh quang tia X vi mô, quét laser 3D và kỹ thuật lắp ghép ảo đã được sử dụng để phân tích chi tiết các mẫu gốm Hùng An nhằm bảo đảm việc phục dựng các đầu rồng sẽ được thực hiện chuẩn xác.

Ông Lưu Vĩnh, trợ lý nghiên cứu viên tại CASS, người phụ trách công tác phục dựng, cho biết: “Những đầu rồng này bổ sung thêm bằng chứng khảo cổ mới liên quan đến quá trình phát triển của hình tượng rồng cổ xưa”.