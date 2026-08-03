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Số hóa - Xe

Những phụ kiện ôtô nào được phép lắp thêm mà không trượt đăng kiểm?

Thông tư 30/2026/TT-BXD chính thức có hiệu lực, bổ sung quy định về việc lắp đặt phụ kiện hoặc thay đổi một số chi tiết ôtô nhưng không bị xem là cải tạo xe.

Thảo Nguyễn
Video: Những phụ kiện gì nên cân nhắc mua khi tậu ôtô mới?

Từ ngày 1/7/2026, Thông tư 30/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng chính thức có hiệu lực, bổ sung quy định về các trường hợp lắp đặt thêm phụ kiện hoặc thay đổi một số chi tiết trên tô nhưng không bị xem là cải tạo xe.

Với quy định mới, chủ phương tiện sẽ không phải thực hiện các thủ tục thiết kế, cải tạo hoặc kiểm định lại nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Theo Thông tư 30/2026, việc miễn thủ tục cải tạo áp dụng đối với các phụ kiện, linh kiện chính hãng do nhà sản xuất cung cấp và công bố, đồng thời không làm thay đổi các thông số kỹ thuật ngoài giới hạn cho phép.

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Với quy định mới, chủ phương tiện sẽ không phải thực hiện các thủ tục thiết kế, cải tạo hoặc kiểm định lại nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Quy định mới cho phép chủ xe lắp đặt hoặc thay thế nhiều hạng mục ngoại thất như cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, cánh lướt gió, bậc bước chân, đai bảo vệ đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu và đèn sương mù nếu đây là các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp.

Trong khoang nội thất, việc lắp thêm các thiết bị thông dụng như màn hình giải trí, camera, cảm biến hay hệ thống âm thanh cũng không bị coi là cải tạo xe. Đối với xe bán tải, chủ xe được phép lắp hoặc tháo nắp che khoang hàng, bậc bước chân chính hãng mà không phải thực hiện thủ tục cải tạo.

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Trong khoang nội thất, việc lắp thêm các thiết bị thông dụng như màn hình giải trí, camera, cảm biến hay hệ thống âm thanh cũng không bị coi là cải tạo xe.

Trong khi đó, xe tải được phép thay đổi một số chi tiết của thùng hàng như bịt kín hoặc thay đổi kết cấu cửa thùng, thay thế tôn bọc dạng phẳng hoặc dạng sóng, bọc thêm tôn phần khung mui, cũng như lắp hoặc tháo nắp chắn bụi trên thùng xe.

Mặc dù được miễn thủ tục cải tạo, các phương tiện sau khi lắp thêm phụ kiện vẫn phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Cụ thể, kích thước tổng thể của xe sau khi lắp đặt không được thay đổi quá 100 mm so với thông số ban đầu được ghi trong hồ sơ kỹ thuật của xe. Đồng thời, trọng lượng cơ bản của xe cũng phải nằm trong sai số cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

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Mặc dù được miễn thủ tục cải tạo, các phương tiện sau khi lắp thêm phụ kiện vẫn phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Nếu việc lắp đặt làm thay đổi kết cấu hoặc các thông số kỹ thuật ngoài thiết kế ban đầu của nhà sản xuất, chủ xe vẫn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục cải tạo theo quy định.

Thông tư 30/2026 được đánh giá là tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng ôtô khi có nhu cầu nâng cấp hoặc cá nhân hóa phương tiện bằng các phụ kiện chính hãng. So với trước đây, nhiều hạng mục từng phải thực hiện thủ tục cải tạo và kiểm định lại nay đã được miễn nếu đáp ứng các điều kiện kỹ thuật.

Việc điều chỉnh quy định được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt thời gian, chi phí và các thủ tục hành chính cho chủ xe, đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện tham gia giao thông.

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