Quý Lộc trúng gói thầu sửa chữa trường mầm non trị giá 6,2 tỷ tại Long Trường

Không đính kèm thư bảo lãnh theo đúng quy định E-HSMT, Công ty Toàn Thành ngậm ngùi bị loại tại gói thầu sửa chữa các trường mầm non ở phường Long Trường.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Trường (TP HCM) vừa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo các trường Mầm Non trên địa bàn phường Long Trường. Cuộc thầu có giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 258,4 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 4%.

Quý Lộc trúng gói thầu hơn 6,2 tỷ đồng

Ngày 27/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Trường Đặng Mậu Liêm đã ký Quyết định số 24/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu Thi công xây dựng (mã E-TBMT: IB2600347153-00). Đây là gói thầu xây lắp cốt lõi thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo các trường Mầm Non trên địa bàn phường Long Trường (mã KHLCNT: PL2600191153), được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách TP HCM bổ sung có mục tiêu cho phường Long Trường.

Nguồn: MSC

Căn cứ quyết định được phê duyệt, Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc (mã số doanh nghiệp: 0313335533) chính thức trúng thầu với giá 6.202.013.722 đồng. Giá gói thầu được phê duyệt tại Báo cáo Kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND là 6.460.432.502 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%). Như vậy, thông qua phương thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, mức giá trúng thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 258.418.780 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 4,00%.

Diễn biến cuộc thầu và lý do một hồ sơ không đạt

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia lúc 15h01 ngày 16/07/2026, cuộc thầu thu hút sự tham gia cạnh tranh của hai doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Toàn Thành.

Tại bước nộp hồ sơ, Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc đưa ra giá dự thầu 6.202.013.722 đồng và không áp dụng tỷ lệ giảm giá. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Toàn Thành đưa ra giá dự thầu ban đầu là 6.460.432.488 đồng, đồng thời nộp kèm thư giảm giá 1,5%. Tính theo lá thư giảm giá này, giá dự thầu sau giảm giá của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Toàn Thành hạ xuống còn 6.363.526.000,68 đồng (vẫn cao hơn giá dự thầu của Quý Lộc khoảng 161,5 triệu đồng).

Tuy nhiên, trong Báo cáo đánh giá E-HSDT số 317/BCĐG ngày 20/07/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát Phú Thành thực hiện (Tổ trưởng Tổ chuyên gia Nguyễn Đăng Cường ký), hồ sơ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Toàn Thành đã bị kết luận "Không đạt" ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ.

Thuyết minh của Tổ chuyên gia nêu rõ, tại Mẫu số 04A "Bảo lãnh dự thầu", Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Toàn Thành kê khai giá trị bảo đảm dự thầu là 96.000.000 đồng nhưng lại không đính kèm thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành, cũng như không có giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Khoản 18.3 - Mục 18 - Chương I của E-HSMT.

Việc không đính kèm tài liệu bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT khiến E-HSDT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Toàn Thành không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ, Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc là nhà thầu còn lại được xem xét các bước đánh giá tiếp theo và sau đó được phê duyệt trúng thầu.

Năng lực thi công và thị phần đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc

Quan sát dữ liệu lịch sử đấu thầu, Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc được thành lập ngày 07/07/2015, có trụ sở tại 69/4 Đường 494, Khu Phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM. Doanh nghiệp hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, do Tổng Giám đốc Nghiêm Xuân Hoàn làm người đại diện pháp luật.

Đến thời điểm tháng 07/2026, Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc đã tích lũy bề dày kinh nghiệm với việc tham gia khoảng 74 gói thầu trên địa bàn TP HCM và các tỉnh thành khu vực phía Nam. Trong đó, doanh nghiệp trúng 49 gói, trượt 24 gói, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt 128.415.999.614 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 107.479.674.478 đồng, với tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 97,14%.

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc từng tham gia và trúng nhiều gói thầu do các chủ đầu tư, bên mời thầu khác nhau tổ chức. Điển hình tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, Quý Lộc từng tham gia 31 gói thầu và trúng đến 26 gói với tổng giá trị xấp xỉ 33,68 tỷ đồng.

Kết quả lựa chọn nhà thầu tiếp tục ghi nhận Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc trúng một gói thầu xây lắp tại TP HCM.

Góc nhìn chuyên gia: Tính nghiêm minh của pháp luật đấu thầu qua mạng

Bình luận về kết quả đấu thầu này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định, việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Trường tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo đúng quy định tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC đã tạo ra môi trường cạnh tranh thực chất và công bằng. Tỷ lệ tiết kiệm 4,00% thu được từ cuộc thầu là một kết quả tích cực, phản ánh hiệu quả rõ nét của hình thức đấu thầu trực tuyến trong việc tối ưu hóa chi phí đầu tư và chắt chiu dòng vốn ngân sách nhà nước.

Phân tích sâu hơn ở khía cạnh pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh, trường hợp bị loại của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Toàn Thành là một bài học đắt giá và điển hình về lỗi kỹ thuật khi lập E-HSDT. Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bảo đảm dự thầu là một trong những điều kiện tiên quyết để xác định tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, khi tham gia đấu thầu qua mạng, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 27 Thông tư số 79/2025/TT-BTC, đối với nội dung bảo đảm dự thầu, nhà thầu có trách nhiệm kê khai thông tin trên webform và bắt buộc phải đính kèm bản scan bảo đảm dự thầu (thư bảo lãnh ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh). Việc kê khai số tiền trên biểu mẫu điện tử chỉ là điều kiện cần, còn file scan đính kèm mới là điều kiện đủ. Do bảo đảm dự thầu không thuộc danh mục các tài liệu được phép bổ sung, làm rõ sau thời điểm mở thầu quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc thiếu file đính kèm này sẽ dẫn đến hồ sơ bị loại ngay lập tức nhằm bảo đảm sự bình đẳng, minh bạch cho tất cả các nhà thầu tham dự.