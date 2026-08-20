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Bạn đọc - Phản biện

TP Đồng Nai: Chuỗi trúng thầu sát trần của Công ty Đức Minh và bài toán trách nhiệm [Kỳ 3]

Giành chiến thắng tuyệt đối 100% tại nhiều chủ đầu tư trên địa bàn TP Đồng Nai với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trung bình 1,26%, tần suất lặp lại của Công ty Đức Minh cùng các đơn vị tư vấn quen thuộc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận về hiệu quả đầu tư công.

Hải Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, như đã phản ánh ở hai kỳ trước, sự xuất hiện liên tục của Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh (Công ty Đức Minh) tại các gói thầu xây lắp công cộng quy mô lớn trên địa bàn TP Đồng Nai với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

Tuy nhiên, khi lật mở toàn bộ lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này, câu chuyện không chỉ dừng lại ở các con số tiết kiệm khiêm tốn hay hiện tượng vắng bóng đối thủ cạnh tranh. Đằng sau đó là tần suất lặp lại có tính chu kỳ của các pháp nhân quen mặt giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị tư vấn, đòi hỏi sự vào cuộc rà soát và truy vấn trực tiếp trách nhiệm giải trình của người đứng đầu địa phương.

Tỷ lệ thắng thầu tuyệt đối tại nhiều chủ đầu tư

Dữ liệu lịch sử đấu thầu tổng quan cho thấy Công ty Đức Minh (Mã số thuế: 3800447201, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Thược) sở hữu một tỷ lệ trúng thầu rất cao trong lĩnh vực đầu tư công xây dựng cơ bản. Trong tổng số 68 gói thầu từng tham gia, doanh nghiệp này giành chiến thắng tới 62 gói thầu, đạt tổng giá trị trúng thầu hơn 388,41 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình của giá trúng thầu so với giá dự toán luôn chạm ngưỡng rất cao là 98,6%, đồng nghĩa với việc ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được một lượng chi phí trung bình là 1,4%. Địa bàn hoạt động của Công ty Đức Minh tập trung gần như tuyệt đối (91% với 62 gói thầu) tại TP Đồng Nai.

Đi sâu vào phân tích mạng lưới tham gia đấu thầu, các số liệu ghi nhận danh sách các chủ đầu tư thường xuyên phê duyệt cho Công ty Đức Minh trúng thầu với tỷ lệ 100%:

Tại Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản (nay thuộc địa bàn TP Đồng Nai sau sáp nhập đơn vị hành chính), Công ty Đức Minh tham gia 17 gói thầu và trúng trọn vẹn cả 17 gói thầu, mang về tổng giá trị hơn 166,43 tỷ đồng với tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán sát trần lên tới 98,96%.

Tại Ban Quản lý dự án khu vực phường Bình Long (TP Đồng Nai), nhà thầu này tham gia 7 gói thầu và trúng toàn bộ 7 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 58,85 tỷ đồng với tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán gần như tuyệt đối là 99,92%.

Tại Văn phòng HĐND và UBND xã Minh Đức (TP Đồng Nai), Công ty Đức Minh tham gia 6 gói thầu, trúng cả 6 gói thầu, thu về hơn 16,89 tỷ đồng với tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán là 99,17%.

Sự lặp lại của các đơn vị tư vấn chấm thầu

Để chu trình trúng thầu sát nút này diễn ra, không thể không nhắc tới vai trò đánh giá hồ sơ của các đơn vị tư vấn đấu thầu, tư vấn chấm thầu. Tại các gói thầu lớn của Công ty Đức Minh tại phường Tân Khai (như gói cải tạo sửa chữa trụ sở Đảng ủy hay gói xây dựng Trường mầm non Tân Khai B), đơn vị được thuê lập HSMT và chấm thầu liên tục là Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Tây Tiến (với tổ chuyên gia gồm ông Nguyễn Đình Tiến và bà Lê Thị Thu Uyên).

Trong khi đó, tại các địa bàn xã Minh Đức, xã Tân Hưng hay phường Bình Long, đơn vị thực hiện chấm thầu thường xuyên ghi nhận sự góp mặt của Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Miền Nam (thành lập tổ chuyên gia gồm ông Hoàng Văn Linh, ông Nguyễn Hữu Thịnh, và ông Võ Trọng Toán). Việc mối liên hệ giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đấu thầu và Công ty Đức Minh xuất hiện tại nhiều gói thầu là thông tin cần được đối chiếu, làm rõ trên cơ sở hồ sơ đấu thầu và các quy định có liên quan, nhằm đánh giá đầy đủ tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch của quá trình lựa chọn nhà thầu.

Bài toán trách nhiệm người đứng đầu và hiệu quả đầu tư công

Từ góc độ quản lý, trường hợp một nhà thầu được lựa chọn tại nhiều gói thầu sử dụng vốn đầu tư công, trong khi mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu ở một số gói ở mức thấp, có thể là vấn đề cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá trong tổng thể quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định rõ đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc các chủ đầu tư liên tiếp phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Đức Minh trúng thầu sát nút giá dự toán là dấu hiệu không đảm bảo hiệu quả kinh tế cho vốn đầu tư công, đi ngược lại tinh thần chỉ đạo tiết kiệm của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT."

Bên cạnh đó, tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rất rõ việc phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Chỉ thị nhấn mạnh việc gắn trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư, bên mời thầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách. Do đó, người đứng đầu các Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, các Ban Quản lý dự án và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã tại địa bàn TP Đồng Nai cần thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ giải trình trước pháp luật về các quy trình đấu thầu này.

Để góp phần bảo đảm việc tuân thủ quy định pháp luật và nâng cao tính minh bạch trong các dự án sử dụng ngân sách, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét rà soát các gói thầu có sự tham gia của Công ty Đức Minh trên cơ sở hồ sơ và quy định hiện hành. Công tác rà soát cần tập trung làm rõ quy trình lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; quy trình loại bỏ các nhà thầu đối thủ của tổ chuyên gia có tuân thủ Điều 30 và Điều 67 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hay không; và đặc biệt là trách nhiệm của những người đứng đầu khi phê duyệt các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 4] TP Đồng Nai: Rào cản kỹ thuật tại các gói thầu Công ty Đức Minh tham gia thế nào?

TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Nhằm bảo đảm kỷ cương pháp luật, nâng cao hiệu quả kinh tế và phòng chống thất thoát, lãng phí trong mua sắm công, hệ thống pháp luật đấu thầu và các văn bản chỉ đạo cao nhất của Chính phủ hiện hành đã siết chặt trách nhiệm của Người đứng đầu chủ đầu tư, đồng thời thiết lập các chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm:

1. Trách nhiệm toàn diện của người đứng đầu chủ đầu tư:

Theo quy định tại Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15), chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, quyết định thành lập bên mời thầu và tổ chuyên gia có nhân sự đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn.

Khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu quy định rõ chủ đầu tư phải: “Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà thầu”. Đồng thời, tại Khoản 15 Điều 78, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của thông tin đã đăng ký, đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi sử dụng chứng thư số của mình.

Căn cứ các quy định trên, mọi sai sót hoặc vi phạm phát sinh từ việc tổ chuyên gia, tổ thẩm định hoạt động thiếu khách quan, lạm dụng các tiêu chí kỹ thuật định tính để loại bỏ nhà thầu có giá bỏ thầu cạnh tranh đều có sự liên đới trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật của người đứng đầu chủ đầu tư đã phê duyệt kết quả.

2. Quyết tâm chính trị từ Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

Tại Mục 3 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải: “Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện công tác đấu thầu thuộc phạm vi quản lý, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không làm phát sinh cơ chế “xin - cho”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách;”.

“thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.”.

Chỉ thị thể hiện quyết tâm kiên quyết loại bỏ cơ chế "xin - cho", ngăn chặn triệt để hiện tượng lợi ích nhóm, dàn xếp quân xanh quân đỏ và nâng cao tính chịu trách nhiệm giải trình của người đứng đầu địa phương trước các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách quá thấp.

3. Chế tài không công nhận kết quả đấu thầu và nghĩa vụ đền bù thiệt hại:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, người có thẩm quyền có quyền quyết định: “Không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và quá trình thực hiện hợp đồng;”.

Đặc biệt, quy định chi tiết tại Khoản 21 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nêu rõ: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi có bằng chứng chủ đầu tư, tổ chuyên gia, tổ thẩm định có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật có liên quan dẫn đến không bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế hoặc làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu mà không do lỗi của nhà thầu trúng thầu, người có thẩm quyền quyết định xử lý như sau:

Yêu cầu chủ đầu tư thu hồi các khoản tạm ứng (nếu có) và chấm dứt hợp đồng với nhà thầu. Nhà thầu được hoàn trả giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng và được đền bù các chi phí liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng, đồng thời phần công việc chưa thực hiện được tách thành gói thầu mới để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

#Hiệu quả đầu tư công và tiết kiệm ngân sách #Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư #Quy định pháp luật về đấu thầu và xử lý vi phạm #Vai trò các đơn vị tư vấn trong đấu thầu #Chính sách nâng cao minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu

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Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư công tại một số địa phương trực thuộc TP Đồng Nai (mô hình hành chính mới sáp nhập) đang ghi nhận sự hiện diện với tần suất dày đặc của một nhà thầu xây lắp là Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh.

Doanh nghiệp này có mã số thuế 3800447201, địa chỉ đăng ký trụ sở chính đặt tại Số Nhà 73, Ấp Xa Trạch II, Xã Tân Quan, TP Đồng Nai. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Nguyễn Văn Thược với chức vụ Giám đốc. Trong lịch sử hoạt động những năm gần đây, nhà thầu này đã thiết lập một tỷ lệ trúng thầu rất cao, đặc biệt tập trung tại các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học và giao thông nông thôn trên địa bàn.

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Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, thời gian gần đây, hoạt động đầu tư công tại địa bàn các xã thuộc TP Đồng Nai ghi nhận một hiện tượng đáng chú ý. Nhiều gói thầu xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn có quy mô lên tới hàng tỷ đồng, mặc dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sau khi hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu lại ở mức rất hạn chế. Đáng chú ý, các gói thầu này đều ghi nhận một điểm chung: chỉ có một nhà thầu duy nhất tham dự và dễ dàng trúng thầu sát giá dự toán.

Nổi bật là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Cảnh Phát (Công ty Cảnh Phát; MST: 3603074381). Doanh nghiệp này thường tham gia dự thầu với tư cách độc lập hoặc thành viên đứng đầu liên danh.

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