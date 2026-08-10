Quốc hội mặc niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Trước khi bắt đầu phiên thảo luận sáng 10/8, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần ngày 8/8, hưởng thọ 70 tuổi. Ông là lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - người có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng Lào cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Quốc hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Media Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane cũng là người đóng vai trò quan trọng trong kế thừa, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane mất đi là một tổn thất to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam - Lào.

Các đại biểu Quốc hội sau đó dành một phút mặc niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần lúc 11h18 ngày 8/8. Lào tổ chức quốc tang Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane trong 5 ngày, từ ngày 9 đến 13/8. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức ngày 13/8 tại Quảng trường That Luang.

Để tỏ lòng thương tiếc cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Việt Nam quyết định để tang cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11/8.

Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định; không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Ông Xaysomphone Phomvihane sinh năm 1956, quê ở huyện Viengxay, tỉnh Houaphanh. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo ở địa phương và bộ ngành khách nhau, trước khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào vào tháng 1/2021.