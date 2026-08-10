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Chính trị

Quốc hội mặc niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Trước khi bắt đầu phiên thảo luận sáng 10/8, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Thiên Tuấn

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần ngày 8/8, hưởng thọ 70 tuổi. Ông là lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - người có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng Lào cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào.

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Quốc hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Media Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane cũng là người đóng vai trò quan trọng trong kế thừa, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane mất đi là một tổn thất to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam - Lào.

Các đại biểu Quốc hội sau đó dành một phút mặc niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần lúc 11h18 ngày 8/8. Lào tổ chức quốc tang Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane trong 5 ngày, từ ngày 9 đến 13/8. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức ngày 13/8 tại Quảng trường That Luang.

Để tỏ lòng thương tiếc cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Việt Nam quyết định để tang cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11/8.

Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định; không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Ông Xaysomphone Phomvihane sinh năm 1956, quê ở huyện Viengxay, tỉnh Houaphanh. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo ở địa phương và bộ ngành khách nhau, trước khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào vào tháng 1/2021.

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Chính trị

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane

Tại lễ viếng, các đoàn đại biểu bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, trân trọng những đóng góp của đồng chí Xaysomphone Phomvihane đối với quan hệ Việt Nam-Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 9/8, tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Tại lễ viếng, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đặt vòng hoa và dành 1 phút tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào.

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Việt Nam chúc mừng các lãnh đạo cấp cao Lào

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã đến chúc mừng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane nhân dịp nhậm chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chiều qua (23/3), tại thủ đô Vientiane, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã đến chúc mừng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane nhân dịp Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã trân trọng chuyển các Điện chúc mừng của: Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Sonexay Siphandone; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới Phó Chủ tịch nước Viengthong Siphandone; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tới Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane.

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