Thế giới

Tổng thống Trump ra "tối hậu thư" cho NATO về xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể trừng phạt Moscow nếu các thành viên NATO ngừng mua dầu của Nga.

An An (Theo RT)

Theo RT ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các thành viên NATO ngừng mua dầu của Liên bang Nga và ủng hộ việc áp thuế cao đối với Trung Quốc. Ông cho rằng điều này có thể giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump chỉ trích các quốc gia thành viên NATO vì không sẵn sàng hành động đủ mạnh để chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

"Tôi sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga...khi tất cả các quốc gia NATO ngừng mua dầu từ Nga", ông Trump viết.

trum.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TASS.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng cam kết của NATO để chiến thắng là ít hơn nhiều so với 100%, và việc một số nước vẫn mua dầu của Nga thật sự gây sốc. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng “điều này làm suy yếu nghiêm trọng vị thế đàm phán và 'quyền mặc cả' của các vị trước Liên bang Nga”.

Tổng thống Trump cũng đề xuất các thành viên NATO áp thuế từ 50% đến 100% đối với Trung Quốc, và các mức thuế này sẽ được dỡ bỏ sau khi xung đột Ukraine kết thúc, coi đây là đòn bẩy bổ sung đối với Nga.

Được biết, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine leo thang vào năm 2022, Bắc Kinh đã tự định vị mình là một bên trung lập, khẳng định không cung cấp hỗ trợ cho bất kỳ bên nào.

Các quan chức NATO và lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) hiện chưa đưa ra bình luận về lời kêu gọi của ông Trump.

Bài đăng của Tổng thống Trump xuất hiện trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy EU áp đặt thêm thuế quan không chỉ đối với Trung Quốc mà còn đối với Ấn Độ vì nước này vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

Nguồn video: RT
