Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 125 nghi phạm IS

AP đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết các cuộc đột kích đồng loạt nhằm truy quét IS hôm 31/12/2025 được lực lượng cảnh sát và hiến binh phối hợp thực hiện tại các thành phố bao gồm Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa và Yalova.

“Những kẻ nhắm vào tình anh em, sự đoàn kết và tinh thần chung của chúng ta; những kẻ cố gắng lợi dụng đức tin và tấn công các giá trị của chúng ta sẽ phải đối mặt với sức mạnh của nhà nước và sự đoàn kết của dân tộc chúng ta”, Bộ trưởng Yerlikaya tuyên bố trên mạng xã hội.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya. Ảnh: yetkinreport.

Được biết, trong tuần qua, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng trăm nghi phạm IS trong các cuộc truy quét trên toàn quốc nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các chiến dịch quy mô lớn tương tự nhằm vào các thành viên IS bị tình nghi trong những năm trước, nhưng cuộc truy quét mới nhất diễn ra trong bối cảnh sự trỗi dậy toàn cầu rõ rệt của IS.

Quân đội Mỹ ngày 30/12 cho biết gần 25 phần tử IS đã bị tiêu diệt hoặc bắt giữ tại Syria trong tháng 12/2025.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết trong một tuyên bố trên mạng X rằng 11 nhiệm vụ đã được thực hiện trong 10 ngày qua, tiếp nối các cuộc tấn công ban đầu nhằm vào các địa điểm chứa vũ khí và cơ sở hạ tầng của IS vào ngày 19/12, nhắm vào 70 mục tiêu IS trên khắp miền trung Syria.

Lực lượng an ninh Syria cũng đã phát động các chiến dịch chống lại IS trong những ngày gần đây, bắt giữ Taha al-Zoubi, được xác định là thủ lĩnh IS ở khu vực Damascus, và tiêu diệt Mohammed Shahadeh, một chỉ huy cấp cao của IS tại Syria.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Một số thành viên cấp cao IS bị Mỹ tiêu diệt tại Syria trước đó