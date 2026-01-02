Vì sao Tổng thống Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp?

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp mới kéo dài 60 ngày tại 9 tỉnh và 3 thành phố ở nước này.

Theo truyền thông địa phương ngày 1/1, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp mới kéo dài 60 ngày tại 9 tỉnh và 3 thành phố ở nước này do tình trạng bạo lực tội phạm gia tăng gây ra bất ổn nghiêm trọng trong nội bộ.

Sắc lệnh, được Tổng thống ký hôm 31/12/2025, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026 tại các tỉnh Guayas, Manabi, Santa Elena, Los Rios, El Oro và Esmeraldas ở vùng ven biển, các tỉnh miền trung bắc Pichincha và Santo Domingo, cũng như tỉnh Sucumbios ở vùng Amazon.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa. Ảnh: EFE.

Biện pháp này cũng được áp dụng tại thành phố La Mana thuộc tỉnh Cotopaxi ở miền trung, cùng với Las Naves và Echeandia thuộc tỉnh Bolivar vùng Andes.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cho biết sắc lệnh có hiệu lực trong 60 ngày nhằm mục đích kiềm chế và giảm bạo lực cường độ cao, vô hiệu hóa các mối đe dọa đang diễn ra hoặc sắp xảy ra, và phá vỡ các cấu trúc tội phạm.

Theo báo cáo của Cảnh sát Quốc gia, từ ngày 1/11 đến ngày 23/12/2025, 1.232 nạn nhân của vụ giết người có chủ ý đã được báo cáo tại các tỉnh Guayas, Los Rios, Manabi, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo và Sucumbios ở Ecuador.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ bạo loạn nhà tù tại Ecuador hồi năm 2022