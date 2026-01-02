Nhà sập vì mưa lũ, gia đình 5 người tử vong

Một ngôi nhà bị sập mái trong trận mưa lũ kinh hoàng ở Afghanistan, khiến 5 người trong một gia đình tử vong.

AP dẫn lời một phát ngôn viên của Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Afghanistan ngày 1/1 cho biết, mưa lớn đã gây ra trận lũ quét ở một số khu vực của Afghanistan, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Theo Mohammad Yousaf Saeedi, người phát ngôn của Thống đốc tỉnh Herat, trong số những người thiệt mạng có 5 thành viên của một gia đình, trong đó có 2 trẻ em. Được biết, ngôi nhà của họ ở Kabkan, Herat, đã bị sập mái.

Cảnh tan hoang sau một trận mưa lũ trước đây ở Afghanistan. Ảnh: Tasnim.

Mohammad Yousaf Hammad, người phát ngôn của Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Afghanistan, thông tin hầu hết trường hợp thương vong được ghi nhận tại những nơi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt kể từ ngày 29/12, và thời tiết khắc nghiệt cũng làm gián đoạn cuộc sống của người dân khắp đất nước.

"Lũ lụt cũng gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, làm chết gia súc và ảnh hưởng đến 1.800 hộ gia đình, làm trầm trọng thêm tình hình ở các cộng đồng đô thị và nông thôn vốn đã dễ bị tổn thương", Hammad cho hay.

Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Afghanistan đã cử các đoàn công tác đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất để khảo sát tình hình, hỗ trợ người dân.

Afghanistan rất dễ bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là lũ quét sau những trận mưa theo mùa. Hàng thập kỷ xung đột, cơ sở hạ tầng yếu kém, nạn phá rừng và tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm hậu quả của những thảm họa thiên nhiên này.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập chung cư ở Ấn Độ hồi tháng 8/2020