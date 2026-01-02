Xe buýt lao vào tòa nhà ở Thụy Điển, nhiều người bị thương

Một chiếc xe buýt lao vào tòa nhà ở Liljeholmen, phía nam Stockholm, Thụy Điển, khiến 16 người bị thương.

Theo Sweden Herald, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Stockholm sau 16 giờ chiều 30/12 (giờ địa phương).

"Chiếc xe buýt đã lao thẳng vào mặt tiền một tòa nhà ở Liljeholmen", phát ngôn viên cảnh sát Ola Österling cho biết.

Vụ tai nạn xe buýt xảy ra tại Liljeholmen, Stockholm. Ảnh: Fredrik Sandberg/TT.

7 người đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có hai người bị thương nặng. Theo thông tin từ các nhà chức trách Vùng Stockholm, 9 người khác được đưa tới phòng cấp cứu gần nhất để điều trị.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên xe buýt. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên Ola Österling, chưa có thông tin cho thấy có người bên ngoài xe buýt hoặc trong tòa nhà bị thương.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn. Được biết, chiếc xe buýt do công ty Nobina vận hành. Cảnh sát đã tạm giữ chiếc xe để phục vụ điều tra.

Theo thông báo từ bộ phận truyền thông của Nobina, chiếc xe buýt còn mới và đã được kiểm tra an toàn gần đây. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy vụ tai nạn là do lỗi kỹ thuật.

Hoạt động đường sắt đã bị tạm dừng ở cả hai chiều tại Liljeholmen sau vụ tai nạn, nhưng đã được nối lại vào buổi tối.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn tàu hỏa trước đây ở Ấn Độ khiến ít nhất 13 người thiệt mạng