Thế giới

Thủ tướng Hungary cảnh báo EU về nguy cơ sụp đổ

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng EU sẽ không thể tồn tại sau thập kỷ tới nếu không cải tổ và thoát khỏi cuộc xung đột Ukraine.

An An (Theo RT)

Theo RT ngày 8/9, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo Liên minh Châu Âu (EU) đang bên bờ vực sụp đổ và sẽ không thể tồn tại sau thập kỷ tới nếu không có "cuộc cải tổ cơ cấu cơ bản" và thoát khỏi cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu tại sự kiện ở Kotcse (Hungary) ngày 7/9, Thủ tướng Orban cho biết EU đã không đạt được tham vọng ban đầu là trở thành cường quốc toàn cầu và không thể xử lý những thách thức hiện tại do thiếu chính sách tài khóa chung.

thutuong.png
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: AA.

Thủ tướng Orban mô tả khối này đang bước vào giai đoạn "tan rã hỗn loạn và tốn kém", đồng thời cảnh báo rằng ngân sách EU giai đoạn 2028-2035 "có thể là ngân sách cuối cùng nếu không có gì thay đổi".

“EU hiện đang trên bờ vực sụp đổ và đã bước vào tình trạng phân mảnh. Và nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này…sẽ có một kết cục đáng buồn”, Thủ tướng Orban cảnh báo.

Ông cũng đề xuất chuyển đổi EU thành “các vòng tròn đồng tâm”.

Vòng ngoài cùng sẽ bao gồm các quốc gia hợp tác về an ninh quân sự và năng lượng, vòng thứ hai sẽ bao gồm các thành viên thị trường chung, vòng thứ ba sẽ bao gồm các quốc gia sử dụng chung một loại tiền tệ, trong khi vòng trong cùng sẽ bao gồm các thành viên tìm kiếm sự liên kết chính trị sâu sắc hơn. Theo quan điểm của Thủ tướng Orban, sự thay đổi này sẽ giúp mở rộng hợp tác mà không hạn chế sự phát triển.

Thủ tướng Orban cho rằng EU quá phụ thuộc vào nợ chung và lợi dụng xung đột Ukraine làm cái cớ để tiếp tục chính sách này. Ông nói rằng chừng nào xung đột còn kéo dài, EU sẽ vẫn sẽ phải phụ thuộc vào Mỹ về an ninh và không thể hành động độc lập trong các vấn đề kinh tế. Thủ tướng Orban cũng đề xuất rằng EU nên đến Moscow để theo đuổi một thỏa thuận an ninh với Nga, sau đó là một thỏa thuận kinh tế.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

Nguồn video: RT
