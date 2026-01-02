Hà Nội

Thế giới

Iran đối mặt với tình trạng bất ổn tồi tệ nhất kể từ năm 2022

Iran đang phải hứng chịu một làn sóng biểu tình quy mô lớn do cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và sự biến động của đồng tiền quốc gia.

An An (Theo RT)

>>> Mời độc giả xem video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT

RT đưa tin ngày 1/1, các cuộc biểu tình bắt đầu diễn ra vào cuối tuần qua khi các thương nhân Tehran đình công sau khi đồng Rial chạm mức thấp kỷ lục khoảng 1,44 triệu Rial đổi được 1 USD, so với mức 860.000 Rial đổi được 1 USD cách đây một năm.

Giới chức Iran thừa nhận các vấn đề kinh tế, đồng thời cam kết sẽ có "biện pháp quyết liệt" giải quyết tình trạng bất ổn.

Tình trạng bất ổn nhanh chóng lan rộng ra nhiều thành phố trên khắp đất nước Iran và cũng chuyển sang hướng chính trị, với một số người biểu tình yêu cầu khôi phục chế độ quân chủ, vốn bị lật đổ bởi cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

iran.png
Biểu tình ở Iran. Ảnh chụp màn hình: X.

Các cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực ở nhiều địa điểm, theo những đoạn video chưa được xác minh lan truyền trên mạng, trong đó người biểu tình tấn công các tòa nhà và cơ sở của chính phủ có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tinh nhuệ của Iran, rồi phóng hỏa.

Theo các báo cáo, một căn cứ của Basij, lực lượng bán quân sự thuộc IRGC, đã bị đốt cháy ở thành phố Chenareh, tây bắc Iran. Các đoạn video chưa được xác minh lan truyền trên mạng cho thấy một đám đông xông vào căn cứ, với ngọn lửa bùng cháy bên trong tòa nhà.

Một video khác, được cho là quay tại thị trấn Anza ở miền tây Iran, được cho là cho thấy một đám đông người biểu tình đang đốt cháy một cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo địa phương, trong khi lực lượng an ninh không xuất hiện.

Đã có báo cáo về thương vong đối với người biểu tình và lực lượng an ninh. Các cuộc biểu tình này là tồi tệ nhất kể từ cuộc bạo loạn năm 2022 sau cái chết trong trại giam của Mahsa Amini, một cô gái 22 tuổi bị buộc tội đội khăn trùm đầu không đúng cách. Vụ việc khi đó gây ra nhiều tuần bất ổn bạo lực, dẫn đến hơn 200 người thiệt mạng trên khắp cả nước và hàng nghìn người bị bắt giữ.

