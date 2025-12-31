Hà Nội

Thế giới

An ninh Nga ngăn chặn âm mưu khủng bố nhắm vào trường học

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã ngăn chặn một âm mưu khủng bố nhắm vào một trường học ở Cộng hòa Adygea (thuộc Nga).

An An (Theo RT)

>>> Mời độc giả xem video: FSB ngăn chặn âm mưu khủng bố nhắm vào trường học ở Cộng hòa Adygea

Nguồn video: FSB/RT

RT đưa tin, trong tuyên bố hôm 30/12, FSB cho biết cơ quan này đã bắt giữ một nghi phạm gần trường học, thu giữ 2 con dao và 10 bom xăng trong xe của hắn ta. Theo FSB, nghi phạm là công dân đến từ một quốc gia Trung Á và là người ủng hộ một tổ chức khủng bố quốc tế giấu tên.

Trong đoạn video do FSB công bố, nghi phạm nói rằng anh ta đã đến thủ phủ Maykop sau khi được một người liên lạc qua ứng dụng nhắn tin Telegram. Nghi phạm thừa nhận được giao nhiệm vụ phóng hỏa một trường học địa phương.

fsb.png
Ảnh: FSB.

FSB cho biết, dựa trên thông tin thu được từ điện thoại di động của nghi phạm, âm mưu khủng bố này được phối hợp từ nước ngoài.

"Các cơ quan tình báo Ukraine, thông qua internet, mạng xã hội cũng như các ứng dụng nhắn tin Telegram và WhatsApp, đang không ngừng tìm kiếm những kẻ có khả năng gây ra các cuộc tấn công khủng bố và hành vi phá hoại", FSB cho biết.

Đầu tháng 10/2025, FSB báo cáo đã bắt giữ một số nghi phạm trên khắp 4 khu vực của Nga. Các đối tượng này bị cáo buộc âm mưu giết người hàng loạt. Theo nhà chức trách, họ hành động theo lệnh nhận được thông qua “các nguồn thông tin độc hại trên internet”. Các thành phần để chế tạo chất nổ tự chế và thiết bị gây cháy, vũ khí sắc bén,...đã bị thu giữ trong các cuộc đột kích.

Cũng trong tháng 10, một công dân Trung Á đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc được tuyển mộ bởi một thành viên khét tiếng của nhóm khủng bố IS. Theo FSB, nghi phạm này đã được chỉ thị ám sát một quan chức quân sự cấp cao của Nga, và các cơ quan tình báo Ukraine được cho là đã tích cực tham gia vào âm mưu này.

