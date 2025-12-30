Bão lũ khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích ở Iran

Lũ lụt và bão tuyết đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 9 người khác mất tích trên khắp Iran chỉ trong hai ngày.

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran (IRCS) ngày 29/12 cho biết, lũ lụt và bão tuyết đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 9 người khác mất tích trên khắp Iran trong hai ngày qua.

"Các nạn nhân đến từ tỉnh Tây Azarbaijan ở phía tây bắc, tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad ở phía tây nam", trích thông báo của IRCS đăng trên trang web.

Thông báo cho biết thêm, trong số những người mất tích có 8 người ở tỉnh Khuzestan phía tây nam và 1 người ở tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Lũ lụt và bão tuyết đã khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích ở Iran những ngày qua. Ảnh: Iran Wire.



Được biết, mưa lớn và bão tuyết đã tấn công hơn 20 tỉnh của Iran kể từ ngày 28/12, gây ra lũ lụt và tắc nghẽn ở các tuyến đường liên tỉnh.

Trước đó, theo Iran Wire, Hội Chữ thập đỏ Iran ngày 22/12 cho biết, mưa lớn và lũ lụt trên khắp miền nam Iran cũng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 người, trong đó có một nhân viên cứu hộ tử vong khi đang giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt.

"Mohammad Ghorban, một nhân viên cứu hộ, thiệt mạng trong chiến dịch cứu hộ tại Jahrom, một thành phố thuộc tỉnh Fars. Ngoài ra, 6 người khác thiệt mạng tại các tỉnh Khuzestan, Fars và Hormozgan", nguồn tin cho hay.

Được biết, tại tỉnh Khuzestan, 3 người đã bị nước lũ cuốn trôi gần Masjed Soleiman sau trận mưa vào tuần trước đó.

Hơn 23.000 người trên khắp 24 tỉnh thành ở Iran đã nhận được hỗ trợ khẩn cấp. Hơn 2.000 người đã được cung cấp nơi trú ẩn tạm thời trong khi các đội cứu hộ giải cứu hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt trong tuyết và nước lũ.

