Thế giới

Quan chức Nga nói ông Putin và ông Trump sẽ ngăn Thế chiến III

Ông Kirill Dmitriev, Trợ lý của Tổng thống Nga về các vấn đề kinh tế quốc tế, cho biết nỗ lực ngoại giao của ông Putin và ông Trump có thể ngăn Thế chiến III.

An An (Theo RT)

Theo RT ngày 7/9, Trợ lý của Tổng thống Nga về các vấn đề kinh tế quốc tế, ông Kirill Dmitriev, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đang tiến gần hơn đến việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Ông nói thêm rằng những nỗ lực ngoại giao của hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ có thể ngăn chặn Thế chiến III.

"Ông Putin và ông Trump sẽ ngăn chặn Thế chiến III", ông Dmitriev, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), viết trên mạng X ngày 6/9.

nga12.png
Trợ lý của Tổng thống Nga về các vấn đề kinh tế quốc tế, ông Kirill Dmitriev. Ảnh: Sputnik.

Ông Dmitriev cũng phản bác lại cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul - người cho rằng Moscow không nghiêm túc về các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.

"Ông Michael McFaul đã sai rồi. Thỏa thuận hòa bình đang đến gần chính xác là nhờ cuộc đối thoại giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump. Những nỗ lực cô lập (Nga) đã thất bại. Các biện pháp trừng phạt đã thất bại. Đối thoại, tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau, giải quyết vấn đề để tìm ra một giải pháp lâu dài chính là con đường (dẫn tới hòa bình)", ông Dmitriev nói.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đã có cuộc hội đàm trực tiếp tại Alaska (Mỹ) vào giữa tháng 8. Mặc dù không đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, hai bên đều ca ngợi cuộc gặp này là rất hiệu quả.

nga2.png
Tổng thống Nga Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: MDR.

Hôm 5/9, Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố lạc quan thận trọng về triển vọng chấm dứt xung đột, lưu ý rằng "có ánh sáng cuối đường hầm", nhưng nếu không đạt được giải pháp ngoại giao, "chúng tôi sẽ phải đạt được tất cả mục tiêu thông qua vũ lực".

Moscow khẳng định rằng một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột chỉ có thể thực hiện được nếu Ukraine cam kết trung lập, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

Nguồn video: RT
