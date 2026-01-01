Hà Nội

Thế giới

Thông điệp năm mới của các nhà lãnh đạo thế giới

Trong thông điệp mừng năm mới 2026, các nhà lãnh đạo thế giới đã nêu bật thành tựu đất nước cũng như kêu gọi sự đoàn kết và hợp tác.

An An (Theo AP, THX, NHK, RT, PRM)

Theo AP, trong bài phát biểu đêm Giao thừa được truyền thông nhà nước phát sóng tối 31/12/2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ca ngợi những tiến bộ của đất nước trong các lĩnh vực trọng điểm, bao gồm công nghệ quân sự và thám hiểm vũ trụ, trí tuệ nhân tạo,...

“Chúng ta đã nỗ lực thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao thông qua đổi mới sáng tạo”, ông Tập Cận Bình nói, đồng thời cảm ơn người dân Trung Quốc vì những đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước trong những năm qua.

ap25365427123727.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua/AP.

Tân Hoa Xã cho biết thêm, trong thông điệp năm mới 2026, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi những bước đi vững chắc để viết nên một chương mới của đất nước, đồng thời kêu gọi nỗ lực thúc đẩy phát triển chất lượng cao, đẩy mạnh cải cách và mở cửa trên mọi lĩnh vực, mang lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước để thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới.

Theo NHK, trong thông điệp năm mới, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã cam kết sẽ thực hiện những cải cách cần thiết và mang lại sức mạnh, sự thịnh vượng và hy vọng cho Nhật Bản.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có bài phát biểu truyền thống vào đêm Giao thừa, trong đó ông nói về những thành tựu của đất nước, sự đoàn kết quốc gia, cũng như những nhiệm vụ sắp tới. Tổng thống Putin ca ngợi người dân Nga là “một gia đình lớn, mạnh mẽ và đoàn kết”, quyết tâm tiếp tục “làm việc và xây dựng, đạt được mục tiêu và tiến lên phía trước vì nước Nga vĩ đại của chúng ta”.

putin.png
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu ra 3 điều ước của ông dành cho người dân Pháp trong bài phát biểu năm mới: Đó là đoàn kết, sức mạnh và hy vọng. Tổng thống Pháp kêu gọi sự đoàn kết, đặc biệt là chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bài Do Thái.

Khi thế giới bước sang năm 2026, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới "xác định lại các ưu tiên".

"Trong năm mới này, chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm sắp xếp lại các ưu tiên. Một thế giới an toàn hơn bắt đầu bằng việc đầu tư nhiều hơn vào việc xóa đói giảm nghèo và ít hơn vào chiến tranh. Hòa bình phải được ưu tiên”, ông Guterres kêu gọi trong thông điệp năm mới.

untitled-7181.png
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: Liên Hợp Quốc.

Trong bài phát biểu đêm Giao thừa, Thủ tướng Canada Mark Carney nhắc tới những thách thức mà đất nước phải đối mặt trong năm qua, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết vì đó là "điều làm nên sức mạnh của Canada".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân Ukraine.

“Chúng ta cùng nhau tiến về phía trước bằng những gì gắn kết chúng ta: Kinh nghiệm và ký ức, hy vọng và niềm tin cùng khả năng hợp tác và tính nhân văn. Chúng ta tin vào hòa bình, chúng ta đấu tranh vì hòa bình và chúng ta nỗ lực vì hòa bình. Chúc mừng năm mới, người dân Ukraine thân yêu!”, trang PRM trích dẫn thông điệp năm mới của ông Zelensky.

