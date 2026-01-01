Người Việt đón năm mới ở châu Âu, hào hứng với món ăn cầu may mắn

Nếu ở Italia, tiệc đón năm mới không thể thiếu đậu lăng thì ở Đức, người dân sẽ luôn chuẩn bị bánh rán và phomat.

Anh Lý Dật Thụ (31 tuổi) đã sống tại Rome, Italia 7 năm và từng đón Giáng sinh - năm mới cùng các gia đình người bản địa. Người Italia rất coi trọng việc sum họp gia đình, nên dịp lễ này, họ thường dành thời gian đi nhà thờ, tụ họp cùng người thân thay vì tập trung tới các không gian công cộng như quảng trường, chợ…

"Bữa ăn năm mới, mọi người thường ngồi quây quần, vừa ăn vừa tâm sự, kể chuyện về cuộc sống trong năm cũ. Bữa ăn có thể kéo dài từ 18h tối đến nửa đêm. Điều này cũng khá giống với văn hóa của người Á Đông", anh Thụ kể.

Anh Thụ (người đứng thứ 2 từ phải qua) đón kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới bên bạn bè. Ảnh: NVCC

Nếu tiệc Giáng sinh ở Italia luôn có bánh Pandoro hoặc bánh Panettone, thì trong mâm tiệc năm mới, người dân sẽ không thể thiếu món ăn từ hạt đậu lăng.

Những hạt đậu nhỏ, hơi dẹt, nhìn giống đồng xu cổ La Mã. Từ xa xưa, người La Mã cổ đại tin rằng, đầu năm ăn đậu lăng thì cả năm tiền đầy túi, cuộc sống sung túc, đủ đầy. Đến nay, người Italia vẫn tin vào điều đó. "Họ tin rằng ăn đậu lăng vào giao thừa ngày 31/12 sang 1/1 là may mắn nhất", anh Thụ cho hay.

Đậu lăng thường được chế biến với thịt lợn hoặc xúc xích truyền thống Cotechino làm từ thịt lợn, da lợn, mỡ lợn và nhiều loại gia vị khác nhau. "Thịt lợn trong tiếng Ý mang ý nghĩa biểu tượng cho giàu có, no đủ, mỡ lợn thì tượng trưng cho sự dư dả", anh Thụ nói thêm.

Món đậu lăng và xúc xích truyền thống trong mâm tiệc năm mới của người Italia. Ảnh: Thestarvingchef

Chị Đặng Mai Hồng (29 tuổi, quê Thái Nguyên) đang sinh sống, làm việc tại Hamburg (Đức) đã đón 6 mùa tết Dương lịch tại châu Âu.

"Đêm Giáng sinh, vợ chồng mình sẽ về sum họp với bố mẹ chồng, anh chị. Còn đêm giao thừa gia đình mình lại dành cho bạn bè, cùng ăn tiệc và chơi trò chơi may mắn, cùng bắn pháo hoa", chị Hồng nói.

Chị Hồng và chồng đón năm mới ở Đức. Ảnh: NVCC

Trong tiệc đón năm mới, người Đức thường có món bánh mang tên Berliner - còn được gọi là bánh rán may mắn.

Điều thú vị là bên trong những chiếc bánh này có thể chứa nhiều loại nhân khác nhau, từ mứt trái cây ngọt ngào, socola thơm lừng, rượu trứng béo ngậy cho đến… mù tạt cay nồng. Việc chọn ngẫu nhiên một chiếc bánh để thưởng thức hương vị bất ngờ bên trong được xem như một thử thách may rủi nho nhỏ vào thời khắc đầu năm mới.

Bánh Berliner với phần nhân "bí ẩn". Ảnh: Magnifico

Món chính của bữa tiệc thường là Raclette - một loại phomat bán cứng (semi-hard cheese) nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon, được làm nóng và tan chảy, có kết cấu kem mịn.

Món Raclette ở Đức gồm nhiều loại nguyên liệu khác nhau như khoai tây, dưa chuột muối, thịt nguội, ớt chuông, nấm xào, bánh mì, xúc xích… Khách có thể tự trải nghiệm đồ yêu thích trong những chiếc chảo nhỏ đặt trên bàn tiệc.

Vợ chồng chị Hồng và bạn bè thưởng thức món Raclette trong mâm tiệc năm mới. Ảnh: NVCC

"Khi mới sang Đức, mình rất ngạc nhiên vì sở thích đốt pháo hoa ở đây. Cứ đến ngày cuối năm, người dân xếp hàng dài trong siêu thị, chen chúc mua pháo. Khoảnh khắc giao thừa, tiếng pháo nổ khắp nơi, inh ỏi", chị Hồng kể.

Sau bữa tiệc năm mới, mọi người sẽ chơi trò đoán vận may mang tên Bleigiessen - đổ chì. Một chút chì hoặc thiếc nhỏ được nấu chảy, sau đó thả vào nước. Hỗn hợp này đông lại thành hình thù gì thì có thể tiên đoán năm mới của người chơi.

Trò chơi đoán vận may mang tên Bleigiessen - đổ chì. Ảnh: Travelplus

Chị Hoàng Ánh (35 tuổi) từng có nhiều năm du học và đón Tết tại Nga chia sẻ, nhiều gia đình tại quốc gia này dành vài tuần để chuẩn bị cho mâm tiệc năm mới.

Họ sẽ có món bánh mì ăn cùng bơ và trứng cá muối đen hoặc đỏ - biểu tượng cho sự giàu có, thịnh vượng trong năm mới. Món ăn tinh tế này mang đến cho người dân xứ sở Bạch Dương hy vọng về một năm mới thịnh vượng, dồi dào.

"Những người bạn của tôi thường dành ngày nghỉ cuối năm tới siêu thị hoặc chợ săn quýt vàng. Loại trái cây này là biểu tượng cho may mắn và chiến thắng nên họ sẽ ăn vào đêm giao thừa", chị Ánh kể.

Mùi hương của quýt không chỉ dễ chịu mà còn góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội, giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và xua tan cảm giác mệt mỏi. Vì vậy, nhiều người Nga muốn hương quýt tràn ngập ngôi nhà vào mùa đông - khi ngày ngắn, còn ánh nắng mặt trời lại trở nên hiếm hoi.

Quýt vàng được xem là trái cây may mắn dịp năm mới ở Nga. Ảnh: Freepik

Mâm tiệc của người Nga trong đêm giao thừa đón năm mới luôn đầy ắp với hy vọng sung túc, phát đạt. Họ sẽ có salad Nga nổi tiếng, dưa chuột muối, lợn nướng, bánh nướng, bánh Blini...