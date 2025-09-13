Hà Nội

Thế giới

Điện Kremlin nói đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine tạm thời đình trệ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine vẫn có thể diễn ra nhưng hiện đang bị đình trệ.

An An (Theo RT, Tass)

Theo RT ngày 12/9, phái đoàn Nga và Ukraine đã có 3 vòng đàm phán trực tiếp trong năm nay tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Khi được hỏi về khả năng tổ chức cuộc gặp tiếp theo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tại thời điểm này, có thể nói rằng các cuộc tiếp xúc đang bị tạm dừng.

nga.png
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass.

"Các kênh liên lạc đã được thiết lập. Mặc dù các nhà đàm phán của chúng tôi có cơ hội giao tiếp qua những kênh này, nhưng chúng tôi có thể tuyên bố rằng việc liên lạc này đang bị tạm dừng", Tass dẫn lời ông Peskov.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Peskov nhấn mạnh rằng tiến trình hòa bình là vấn đề phức tạp và không thể đạt được “kết quả tức thì”.

"Tuy nhiên, phía Nga vẫn duy trì cam kết theo đuổi đối thoại hòa bình và giải quyết xung đột Ukraine bằng biện pháp ngoại giao", phát ngôn viên Điện Kremlin nói thêm.

Ông Peskov cũng đồng tình với phát biểu của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người đầu tuần này cáo buộc các nhà lãnh đạo EU và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cản trở tiến trình hòa bình. Ông Lukashenko đưa ra những bình luận này trong cuộc gặp với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, John Coale, tại Minsk, khi ông ca ngợi những nỗ lực hòa giải của Washington.

Theo ông Peskov, "người châu Âu đang cản trở (tiến trình hòa bình), và điều đó không phải là bí mật".

Các quan chức Nga cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky từ chối thực hiện những thỏa hiệp cần thiết vì ông muốn duy trì quyền lực bất chấp việc Quân đội Ukraine đang chịu nhiều tổn thất trên chiến trường.

Theo Moscow, các thành viên châu Âu ở NATO đang dung túng cho hành vi của ông Zelensky và đang tích cực vận động Mỹ ủng hộ Ukraine, nếu không họ sẽ buộc phải thừa nhận rằng cách tiếp cận của họ đối với cuộc xung đột là sai lầm.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

Nguồn video: RT
