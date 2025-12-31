Pháo hoa rực sáng trên bầu trời New Zealand đón năm mới 2026

New Zealand chào đón năm mới 2026 bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Wellington và Auckland,...

>>> Mời độc giả xem video: Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Auckland, New Zealand, đón năm mới 2026

Nguồn video: Daily Mail

Theo AP, Auckland (New Zealand) đã đón chào năm mới 2026 bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng tại trung tâm thành phố. Màn trình diễn kéo dài 5 phút bao gồm 3.500 quả pháo hoa được bắn từ nhiều tầng khác nhau của tòa tháp Sky Tower.

Người dân đã theo dõi màn đếm ngược trên tháp Sky Tower của thành phố trước khi pháo hoa rực sáng bầu trời để tạm biệt năm cũ 2025 và đón chào năm mới 2026. Các nguồn tin địa phương cho biết, màn trình diễn pháo hoa kéo dài 5 phút này đã được lên kế hoạch trong 6 tháng.

Các hoạt động khác mừng năm mới đang diễn ra tại nhiều địa điểm trên khắp đất nước New Zealand.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Auckland, New Zealand, chào đón năm mới. Ảnh: Shutterstock.



Ảnh: Shutterstock.

Theo Daily Mail, tại Australia, pháo hoa cũng đã thắp sáng bầu trời Sydney trong màn trình diễn pháo hoa đầu tiên diễn ra trước thời khắc Giao thừa 3 tiếng.

Được biết, cảng nổi tiếng của Sydney nhanh chóng trở nên đông đúc khi du khách đổ xô đến các địa danh mang tính biểu tượng của thành phố để đón chào năm 2026.

Nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang háo hức chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới.