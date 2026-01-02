Hà Nội

Thế giới

Thông tin mới vụ cháy quán bar ở Thụy Sĩ ngày đầu năm

Cảnh sát cho biết hàng chục người được cho là đã thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại quán bar ở Thụy Sĩ ngày đầu năm mới 2026.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời chỉ huy cảnh sát vùng Valais, Frédéric Gisler, cho biết "hàng chục người" đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại quán bar Le Constellation trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết thuộc dãy núi Alps ở Thụy Sĩ rạng sáng ngày 1/1. Ngoài ra, khoảng 100 nạn nhân khác bị thương, trong đó nhiều người bị thương nặng.

"Công tác xác định danh tính các nạn nhân và thông báo cho gia đình họ đang được tiến hành, nhưng việc này sẽ mất thời gian và hiện tại còn quá sớm để đưa ra con số thương vong chính xác", chỉ huy cảnh sát Gisler cho hay.

ap26001387308369.jpg
Bên trong tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: AP.

Theo các nhà chức trách, sau khi thảm kịch xảy ra, trực thăng và xe cứu thương đã nhanh chóng được điều đến hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân, trong đó có một số người đến từ các quốc gia khác. Số người bị thương quá nhiều khiến khu chăm sóc đặc biệt và phòng mổ tại bệnh viện khu vực nhanh chóng quá tải.

Bà Beatrice Pilloud, Tổng chưởng lý của bang Valais, cho biết còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ cháy. “Hiện tại chúng tôi xác định hoàn toàn không có hành động tấn công có chủ ý nào”, Pilloud nói.

ap26001434981073.jpg
Cảnh sát xem xét khu vực xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: AP.

“Đáng lẽ hôm nay phải là một khoảnh khắc ăn mừng và sum họp, nhưng nó lại biến thành một cơn ác mộng”, ông Mathias Rénard, người đứng đầu chính quyền khu vực, ngày 1/1 nói.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã gửi chia buồn sâu sắc nhất của Chính phủ tới các nạn nhân thiệt mạng, những người bị thương và thân nhân của họ.

>>> Mời độc giả xem video về vụ hỏa hoạn tại quán bar Le Constellation ở Thụy Sĩ ngày 1/1/2026

Nguồn video: Ynet Global
Tin mới