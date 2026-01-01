Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Nội dung thông điệp mừng năm mới của Tổng thống Nga Putin

Trong thông điệp mừng năm mới 2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững sức mạnh và sự đoàn kết.

An An (Theo RT)

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu truyền thống vào đêm Giao thừa, trong đó ông nói về những thành tựu của đất nước, sự đoàn kết quốc gia, cũng như những nhiệm vụ sắp tới.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững sức mạnh và sự đoàn kết, khẳng định rằng tương lai của đất nước “phụ thuộc rất nhiều vào chúng ta (người dân Nga)”.

“Chúng ta dựa vào sức mạnh của chính mình, vào những người sát cánh bên chúng ta, những người thân yêu nhất – và bản thân chúng ta cũng luôn sẵn sàng đứng về phía họ. Sự hỗ trợ lẫn nhau này mang lại cho chúng ta niềm tin rằng tất cả những gì chúng ta đã đặt ra – những hy vọng và kế hoạch của chúng ta – chắc chắn sẽ được thực hiện”, ông chủ Điện Kremlin nói.

putin.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS.

Tổng thống Putin cho biết: "Công việc, thành công và thành tựu của mỗi người trong chúng ta đều góp phần viết nên những chương mới trong 'lịch sử ngàn năm' của đất nước".

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin đặc biệt ca ngợi các binh sĩ và sĩ quan Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, những người đã “gánh vác trách nhiệm chiến đấu vì Tổ quốc, vì sự thật và công lý”.

“Tôi đảm bảo với các bạn rằng hàng triệu người dân trên khắp nước Nga đang ở bên cạnh các bạn trong đêm Giao thừa này – họ nghĩ về các bạn, trái tim họ hướng về các bạn, đặt hy vọng vào các bạn. Chúng ta đoàn kết trong tình yêu chân thành, vị tha và tận tụy dành cho nước Nga. Tôi chúc tất cả chiến sĩ và chỉ huy của chúng ta một năm mới hạnh phúc. Chúng tôi tin tưởng vào các bạn và vào chiến thắng của chúng ta”, Tổng thống Nga nói.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng người dân Nga là “một gia đình lớn, mạnh mẽ và đoàn kết”, quyết tâm tiếp tục “làm việc và xây dựng, đạt được mục tiêu và tiến lên phía trước vì nước Nga vĩ đại của chúng ta”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Auckland, New Zealand, đón năm mới 2026

Nguồn video: Daily Mail
#Thông điệp mừng năm mới của Tổng thống Nga #năm mới 2026 #Tổng thống Nga Putin #thông điệp mừng năm mới #Xung đột Nga Ukraine

Bài liên quan

Thế giới

Thế giới đón năm mới 2026

Nhiều quốc gia trên thế giới đã chính thức tạm biệt năm cũ 2025 và chào đón năm mới 2026.

ap25365497638268.jpg
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Sydney, Australia, đón năm mới 2026. Ảnh: AP.
ap25365405388526.jpg
Sydney chào đón năm mới 2026 bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

Thế giới

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời New Zealand đón năm mới 2026

New Zealand chào đón năm mới 2026 bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Wellington và Auckland,...

>>> Mời độc giả xem video: Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Auckland, New Zealand, đón năm mới 2026

Nguồn video: Daily Mail
Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.

RT đưa tin, ông Yury Ushakov, Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin cho biết, cho biết Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hôm 28/12 để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.

Theo ông Ushakov, cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ 15 phút, diễn ra "thân thiện, thiện chí và chuyên nghiệp", trong đó hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã bày tỏ mối quan tâm chung đến việc đạt được một số giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới