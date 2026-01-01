Nội dung thông điệp mừng năm mới của Tổng thống Nga Putin

Trong thông điệp mừng năm mới 2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững sức mạnh và sự đoàn kết.

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu truyền thống vào đêm Giao thừa, trong đó ông nói về những thành tựu của đất nước, sự đoàn kết quốc gia, cũng như những nhiệm vụ sắp tới.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững sức mạnh và sự đoàn kết, khẳng định rằng tương lai của đất nước “phụ thuộc rất nhiều vào chúng ta (người dân Nga)”.

“Chúng ta dựa vào sức mạnh của chính mình, vào những người sát cánh bên chúng ta, những người thân yêu nhất – và bản thân chúng ta cũng luôn sẵn sàng đứng về phía họ. Sự hỗ trợ lẫn nhau này mang lại cho chúng ta niềm tin rằng tất cả những gì chúng ta đã đặt ra – những hy vọng và kế hoạch của chúng ta – chắc chắn sẽ được thực hiện”, ông chủ Điện Kremlin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS.

Tổng thống Putin cho biết: "Công việc, thành công và thành tựu của mỗi người trong chúng ta đều góp phần viết nên những chương mới trong 'lịch sử ngàn năm' của đất nước".

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin đặc biệt ca ngợi các binh sĩ và sĩ quan Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, những người đã “gánh vác trách nhiệm chiến đấu vì Tổ quốc, vì sự thật và công lý”.

“Tôi đảm bảo với các bạn rằng hàng triệu người dân trên khắp nước Nga đang ở bên cạnh các bạn trong đêm Giao thừa này – họ nghĩ về các bạn, trái tim họ hướng về các bạn, đặt hy vọng vào các bạn. Chúng ta đoàn kết trong tình yêu chân thành, vị tha và tận tụy dành cho nước Nga. Tôi chúc tất cả chiến sĩ và chỉ huy của chúng ta một năm mới hạnh phúc. Chúng tôi tin tưởng vào các bạn và vào chiến thắng của chúng ta”, Tổng thống Nga nói.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng người dân Nga là “một gia đình lớn, mạnh mẽ và đoàn kết”, quyết tâm tiếp tục “làm việc và xây dựng, đạt được mục tiêu và tiến lên phía trước vì nước Nga vĩ đại của chúng ta”.

