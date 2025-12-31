Hà Nội

Thế giới

Iran đáp trả lời đe dọa của Mỹ

Iran tuyên bố sẽ đáp trả nhanh chóng và mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động gây hấn nào sau những lời đe dọa quân sự mới từ Mỹ và Israel.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/12 đã đe dọa sẽ "trừng phạt" Iran nếu nước này tái thiết các dự án hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo.

Đáp trả, Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ bị đáp trả ngay lập tức và khắc nghiệt vượt quá sức tưởng tượng của những kẻ chủ mưu”.

tongthongiran.png
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: TASS.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 30/12 nhắc lại lời cảnh báo, tuyên bố rằng “phản ứng của Iran đối với bất kỳ hành động xâm lược độc đoán nào sẽ rất gay gắt”. Trước đó, ông cũng coi những căng thẳng này là một phần của cuộc xung đột rộng lớn hơn, tuyên bố rằng Iran đang trong “một cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu”.

Màn "khẩu chiến" diễn ra vài tháng sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025, khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào các địa điểm hạt nhân của Iran, với cáo buộc rằng Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân. Iran bác bỏ các cáo buộc này và đáp trả bằng các cuộc tấn công riêng nhằm vào Israel.

Trong khi đó, Nga kêu gọi các bên giảm leo thang căng thẳng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/12 cho biết, Moscow tin rằng cần phải “kiềm chế mọi hành động có thể dẫn đến leo thang căng thẳng trong khu vực”, và “đối thoại với Iran” nên là ưu tiên hàng đầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có cuộc điện đàm với ông Pezeshkian hôm 30/12, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ song phương, hợp tác chiến lược, cũng như tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Iran, theo Điện Kremlin.

