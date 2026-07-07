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Quân sự - Thế giới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Syria

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã được Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani đón tiếp tại sân bay Damascus.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Syria hôm 6/7, được Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani đón tại sân bay Damascus.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết, ông Macron đến thăm cùng một phái đoàn doanh nghiệp để thảo luận về an ninh khu vực cũng như các cơ hội kinh doanh và đầu tư.

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Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP.

“Tôi đến đây để bày tỏ cam kết của Pháp đối với người dân Syria. Vì một đất nước Syria có chủ quyền, thống nhất trong sự đa dạng và hòa bình với các nước láng giềng. Cùng nhau, chúng ta hãy mở ra một chương mới về ổn định và hòa bình”, Tổng thống Macron viết trên mạng X.

Văn phòng của ông Macron cho biết, Pháp ủng hộ tất cả những ai có thể “đóng góp vào việc xây dựng một đất nước Syria mới” phù hợp với nguyện vọng được thể hiện kể từ Mùa xuân Ả Rập năm 2011.

Văn phòng của Tổng thống Macron cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại Phủ Tổng thống và "trực tiếp tiếp xúc với nhiều tầng lớp người dân Syria khác nhau".

"Các cuộc gặp của ông Macron dự kiến ​​diễn ra trong cả ngày 7/7, bắt đầu với các thành viên của xã hội dân sự Syria. Sau đó, ông Macron sẽ gặp Tổng thống al-Sharaa, trước khi tiến hành cuộc đàm phán kinh tế và ký kết các bản ghi nhớ hợp tác. Hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung sau đó", Văn phòng Tổng thống Pháp thông tin, nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể.

Trước đó, Tổng thống Macron từng tiếp đón ông al-Sharaa tại Paris (Pháp) vào tháng 5/2025, nơi ông kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt lâu năm đối với Damascus. Hầu hết các lệnh trừng phạt đó sau đó đã được dỡ bỏ.

Sau Syria, Tổng thống Pháp đến Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO.

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Nguồn video: VTV
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