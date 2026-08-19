Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi tổ chức bầu cử

AP đưa tin, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 18/8 đã kêu gọi tổ chức bầu cử trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn. Ông cho rằng đất nước Ukraine đang rơi vào một cuộc khủng hoảng quản trị.

Lời kêu gọi tổ chức bầu cử được ông Fedorov đưa ra trong một bài phát biểu qua video đăng trên YouTube, sau khi ông bị miễn nhiệm vào tháng 7/2026.

“Chúng ta phải tìm ra một cơ chế hợp pháp, an toàn và thực tế để cho phép Ukraine khôi phục đầy đủ tiến trình dân chủ ngay cả trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài”, ông Fedorov nhấn mạnh.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh AP/Efrem Lukatsky.

Ông Fedorov cho rằng, đất nước Ukraine đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng hệ thống trong cách thức quản trị, lập luận rằng hệ thống hiện tại chủ yếu nhằm bảo vệ chính mình và chống lại sự thay đổi. Ông cũng lên án tình trạng tham nhũng trong giới chức, dù không nêu đích danh ai, cho rằng điều này đã làm suy yếu khả năng chiến đấu của Ukraine.

Cựu Bộ trưởng Fedorov từng cho biết, ông tin rằng một trong những nguyên nhân khiến ông bị miễn nhiệm là do cuộc cải tổ hệ thống mua sắm của Bộ Quốc phòng mà ông dẫn dắt, hệ thống này giám sát các thương vụ mua sắm thiết bị trị giá hàng tỷ đô la.

Ông Fedorov công bố bài phát biểu chỉ vài giờ sau khi Quốc hội Ukraine nhận được đề xuất từ Tổng thống Zelensky đề cử ông Yevhenii Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, theo thông báo của Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk trên Facebook hôm 18/8.

Trong tháng qua, hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường tại Kiev để ủng hộ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov sau khi ông bất ngờ bị miễn nhiệm.

Động thái của ông Fedorov có thể trở thành thách thức nội bộ lớn nhất mà ông Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải đối mặt kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2/2022.

Văn phòng Tổng thống Zelensky chưa đưa ra bình luận về phát biểu của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov.

Luật pháp Ukraine cấm tổ chức bầu cử khi đất nước đang trong tình trạng thiết quân luật, được ban bố từ ngày 24/2/2022.

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