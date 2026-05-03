Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Đất nước Syria hiện tại ra sao?

Syria được cho là một trong số ít những "điểm sáng" yên bình giữa cuộc xung đột mới nhất ở Trung Đông.

An An (Theo AP)

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran bùng nổ hôm 28/2 cùng việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, Damascus đã nắm bắt cơ hội để củng cố các mối quan hệ ngoại giao bằng cách giữ thái độ trung lập. Giới lãnh đạo nước này đang nỗ lực xây dựng lại quan hệ với các nước Ả Rập và phương Tây.

Ông Obayda Ghadban, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Syria cho biết, Syria "tự coi mình là giải pháp cho các cuộc khủng hoảng chiến lược trong khu vực".

Đứng ngoài cuộc chiến

Theo AP, Syria, quốc gia vốn bị tàn phá bởi các cuộc giao tranh, hiện là một trong số ít những "điểm sáng" yên bình trong cuộc xung đột mới nhất trong khu vực.

Bất chấp tên lửa bay vèo vèo trên không và thỉnh thoảng rơi xuống lãnh thổ Syria, Damascus vẫn giữ vững lập trường đứng ngoài cuộc chiến và tự định vị mình như một tuyến đường vận chuyển thay thế cho eo biển Hormuz trong hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.

ap26118469821856.jpg
Một quả đạn pháo chưa nổ của Iran rơi xuống khu đất trống ở ngoại ô Qamishli, miền đông Syria, ngày 4/3/2026. Ảnh: AP/Baderkhan Ahmad.

“Syria, quốc gia từng là chiến trường của các cuộc xung đột của những nước khác, ngày nay đã lựa chọn, thông qua ý chí của người dân và thể chế của mình, trở thành cầu nối an ninh và trụ cột cơ bản của giải pháp”, Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa phát biểu tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu ở Síp tuần trước.

Tổng thống lâm thời al-Sharaa ca ngợi đất nước Syria là “tuyến đường thay thế và an toàn kết nối Trung Á và vùng Vịnh với trung tâm lục địa châu Âu”.

Được biết, kể từ khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, các chuyến hàng dầu mỏ đã được vận chuyển bằng xe tải từ Iraq sang Syria và xuất khẩu sang thị trường châu Âu qua cảng Baniyas của Syria, bỏ qua tuyến đường Hormuz. Một cửa khẩu biên giới quan trọng giữa miền bắc Iraq và Syria đã được mở cửa trở lại vào tháng trước sau hơn một thập kỷ đóng cửa.

Tuyến đường bộ kém hiệu quả và tốn kém hơn so với việc vận chuyển hàng xuất khẩu qua eo biển Hormuz, nhưng nó cung cấp một giải pháp thay thế trong bối cảnh Iran vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với eo biển này.

ap26121509748117.jpg
Những chiếc xe tải của Iraq chở đầy dầu đang chờ để di chuyển đến nhà máy lọc dầu Baniyas dọc theo một tuyến đường cao tốc ở tỉnh Tartus, Syria, ngày 1/5/2026. Ảnh: AP/Omar Sanadiki.

Trong những tuần đầu của cuộc chiến Mỹ- Israel chống lại Iran, một số người suy đoán rằng Syria có thể tham gia vào cuộc xung đột với việc nhắm vào lực lượng Hezbollah. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.

Ông Ghadban khẳng định rằng Syria không có ý định liên minh với bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột.

Noah Bonsey, cố vấn cấp cao về Syria của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, nhận định, mặc dù Damascus đã rất rõ ràng ngay từ đầu rằng họ không muốn tham gia vào cuộc chiến này và đã gửi tín hiệu đó đến mọi người, nhưng khả năng thực sự đứng ngoài cuộc xung đột của họ một phần là nhờ vào thời điểm thuận lợi khi Mỹ rút quân khỏi các căn cứ quân sự, giảm sự hiện diện ở nước này.

"Chỉ còn rất ít tài sản và nhân sự của Mỹ ở lại bên trong đất nước Syria", Noah Bonsey nói.

Không tránh khỏi khó khăn kinh tế

Ông Bonsey cho rằng Syria có thể đã thu được lợi ích chính trị từ lập trường trung lập trong cuộc chiến khu vực, nhưng nước này vẫn sẽ chịu thiệt hại về kinh tế do xung đột gây ra.

Damascus đã trông chờ việc tái thiết Syria sẽ nhận được đầu tư từ các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh giàu có, vốn nổi tiếng với các trung tâm mua sắm và nhà chọc trời. Nhưng giờ đây, các quốc gia đó sẽ có ít nguồn lực hơn và ít thời gian hơn để dành cho những vấn đề ưu tiên thấp hơn bởi họ đang tập trung vào củng cố quốc phòng và khôi phục nền kinh tế của chính mình sau chiến sự, theo ông Bonsey.

Mặc dù Syria có thể hưởng lợi về lâu dài từ các dự án cơ sở hạ tầng như tuyến đường sắt và đường ống dẫn khí đốt được đề xuất, nối liền vùng Vịnh với Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường châu Âu, nhưng những dự án đó sẽ mất nhiều năm để thực hiện, nếu chúng có thể được triển khai.

>>> Mời độc giả xem thêm video về eo biển Hormuz

Nguồn video: VTV
#đất nước Syria #cuộc sống ở Syria #Syria #Tổng thống lâm thời Syria al-Sharaa #xung đột Trung Đông #xung đột Mỹ Iran

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

EU cân nhắc hỗ trợ phát triển hạ tầng năng lượng Trung Đông

Các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này đang xem xét việc tài trợ cho các dự án hạ tầng năng lượng thay thế tại Trung Đông.

Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng cùng giá dầu và khí đốt tăng vọt do chiến sự tại Iran đã thúc đẩy Liên minh châu Âu xem xét nghiêm túc việc tài trợ các tuyến năng lượng thay thế tại Trung Đông nhằm tránh các điểm nóng như eo biển Hormuz, theo AP.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 24/4 cho biết, EU sẵn sàng hợp tác với các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư để triển khai các dự án mới đưa năng lượng ra thị trường toàn cầu mà không bị phụ thuộc vào tình hình chiến sự hay bất ổn địa chính trị.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Quốc gia 'mắc kẹt giữa hai làn đạn' trong cuộc xung đột Trung Đông

Iraq, vốn tránh được hai năm bất ổn khu vực, đang đứng trước nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện khi xung đột ở Trung Đông tiếp diễn.

Iraq đang "mắc kẹt giữa hai làn đạn" trong cuộc xung đột tại Trung Đông khi đối mặt các cuộc tấn công từ cả hai bên, khiến quốc gia vốn đã tránh được hai năm bất ổn khu vực này đứng trước nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện.

Tình hình ngày càng tuyệt vọng

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Ký ức ám ảnh vụ Israel oanh tạc Beirut khiến 300 người thiệt mạng

Tại Mar Elias, một con phố thương mại chính của Beirut, Lebanon, vụ nổ đã làm những mảnh vỡ và bụi bay mù mịt, che khuất tầm nhìn toàn bộ khu phố.

AP đưa tin, chỉ trong vòng 10 phút ngày 8/4, Israel tuyên bố đã tấn công 100 mục tiêu ở Lebanon, hầu hết đều ở thủ đô Beirut. Hơn 300 người thiệt mạng, trong đó có hơn 100 phụ nữ, trẻ em và người già.

"Trong suốt 10 năm Beirut là nhà của tôi, nơi đây đã hứng chịu nhiều đợt tấn công của Israel. Nhưng vụ oanh tạc hôm 8/4 là lần đầu tiên tôi cảm thấy thành phố như bị nghẹt thở", một cư dân chia sẻ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Theo chuyên gia, việc UAE rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục làm suy yếu ảnh hưởng của OPEC đối với nguồn cung và giá dầu toàn cầu.