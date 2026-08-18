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Quân sự - Thế giới

Mưa lớn ở Hàn Quốc, 5 người thương vong

Mưa lớn trút xuống miền Nam Hàn Quốc, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

An An (Theo AP, KH)

AP dẫn lời các quan chức địa phương ngày 17/8 cho biết, mưa lớn đã trút xuống các khu vực ở miền Nam Hàn Quốc, gây ngập lụt và sạt lở đất, khiến ít nhất 5 người thương vong.

"Một người đã thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại thành phố Geoje hôm 17/8. Ngoài ra, 4 người khác bị thương ở Geoje và các thành phố lân cận", Bộ Nội vụ và An ninh Hàn Quốc cho biết trong một báo cáo.

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Người dân đi qua một con đường ngập ở Hàn Quốc ngày 17/08/2026. Ảnh: newsis.

Theo báo cáo của Bộ này, những trận mưa lớn trút xuống miền Nam Hàn Quốc từ ngày 15/8, buộc khoảng 390 người phải sơ tán đến nơi an toàn và gây mất điện cho khoảng 3.580 hộ gia đình.

Tại Geoje, một thành phố ven biển phía nam gần Busan, các con sông tràn bờ và đường sá bị ngập lụt, gây gián đoạn giao thông và khiến người dân bị mắc kẹt.

"Khoảng 100 cư dân ở Geoje được sơ tán do nguy cơ sạt lở đất tiếp diễn, trong khi chính quyền đang giải cứu 20 cư dân bị mắc kẹt trong khu vực", Bộ Nội vụ và An ninh thông tin.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa lớn cho một số khu vực phía nam, nơi một số vùng ghi nhận lượng mưa lên tới 800mm, kèm theo sấm sét, kể từ ngày 15/8.

The Korea Herald đưa tin, hệ thống giao thông công cộng đã bị tạm ngừng hoạt động ở một số khu vực thuộc Geoje do lũ lụt và sạt lở đất.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook đã yêu cầu lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và các cơ quan liên quan khác sử dụng mọi nguồn lực sẵn có để cứu hộ người dân và hỗ trợ những người sơ tán.

"Hãy nỗ lực hết sức để cung cấp hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm cả việc thiết lập các nơi trú ẩn tạm thời, sao cho người dân sơ tán không gặp bất tiện", Thủ tướng Han nói.

Thủ tướng cũng chỉ thị giới chức trách duy trì công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp và đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lở đất trước đây ở Sudan

Nguồn video: VTV
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