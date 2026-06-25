Mỹ không kích, tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS tại Syria

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, cuộc không kích của Mỹ tại Syria đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

AP dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 24/6 cho biết, cuộc không kích của Mỹ tại khu vực tây bắc Syria vào tuần trước đã tiêu diệt một thành viên cấp cao của nhóm IS.

"Ali Husayn al-Ulaywi, một thủ lĩnh cấp cao IS, đã bị tiêu diệt vào ngày 19/6 trong khuôn khổ nỗ lực liên tục của Mỹ nhằm làm gián đoạn và loại bỏ các phần tử khủng bố đang tìm cách tấn công người Mỹ ở nước ngoài hoặc trên lãnh thổ Mỹ", trích thông báo của CENTCOM.

Cuộc không kích của Mỹ tại khu vực tây bắc Syria vào tuần trước đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao IS. Ảnh: X.

Các nhà hoạt động Syria ban đầu đưa tin rằng cuộc không kích nhằm vào một chiếc xe máy gần làng Deir Hassan, sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến một người thiệt mạng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chưa rõ mục tiêu của cuộc không kích là ai.

Dù đã bị đánh bại tại Syria vào năm 2019, các nhóm liên kết với IS vẫn còn hoạt động và đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công nhằm vào chính quyền mới của Syria sau sự sụp đổ của cựu Tổng thống Bashar al-Assad vào tháng 12/2024.

“CENTCOM và các đối tác của chúng tôi vẫn cam kết xóa sổ những tàn dư còn lại của IS nhằm đảm bảo tổ chức này bị đánh bại hoàn toàn”, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, cho biết.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ lãnh thổ Mỹ, các quân nhân của chúng tôi, cũng như các đồng minh và đối tác trong khu vực”, ông nói thêm.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến hai binh sĩ Mỹ và một phiên dịch viên dân sự người Mỹ thiệt mạng hồi tháng 12/2025. Khi đó, CENTCOM cho biết ít nhất 50 thành viên IS đã bị tiêu diệt hoặc bắt giữ.

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