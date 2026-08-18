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Quân sự - Thế giới

Tai nạn trực thăng ở Hy Lạp, 3 người tử vong

Một chiếc trực thăng tư nhân gặp nạn trên đảo Sifnos của Hy Lạp, khiến 3 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ chính quyền Hy Lạp ngày 17/8 cho biết, một chiếc trực thăng tư nhân gặp nạn ở Sifnos, một hòn đảo du lịch nổi tiếng của Hy Lạp, khiến 3 người thiệt mạng.

Theo thông báo của Sở cứu hỏa, chiếc trực thăng đã bị rơi và gây ra hỏa hoạn ở khu vực Tholos thuộc đảo Sifnos. Thi thể của 3 người đã được tìm thấy tại hiện trường.

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Chiếc trực thăng tư nhân gặp nạn ở đảo Sifnos, Hy Lạp, khiến 3 người thiệt mạng. Ảnh: keeptalkinggreece.

"Chiếc trực thăng rơi xuống khu vực Tholos, nơi có sân bay trực thăng của hòn đảo, và một đám cháy đã bùng phát tại hiện trường sau vụ tai nạn", lực lượng cứu hỏa thông tin.

Đài truyền hình quốc gia Hy Lạp ERT đưa tin, người dân địa phương cho biết họ nghe thấy một tiếng động lớn chỉ vài giây trước khi trực thăng rơi.

Đội cứu hộ từ đảo Syros gần đó cũng được cử đến Sifnos để hỗ trợ.

Danh tính của những người trên máy bay và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

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Nguồn video: VTV
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