Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi căn cứ trọng yếu ở Syria

Theo giới chức Syria, lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi căn cứ không quân Qasrak ở tỉnh Hasakah của Syria.

AP đưa tin, lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi căn cứ không quân Qasrak vào ngày 16/4 khi đoàn xe cuối cùng chở binh sĩ và thiết bị rời khỏi địa điểm này tại tỉnh Hasakah, Syria, các quan chức hai bên xác nhận.

Quân đội Syria hiện kiểm soát hoàn toàn hầu hết cơ sở quân sự mà trước đây quân đội Mỹ từng triển khai trên lãnh thổ nước này.

Bộ Ngoại giao Syria ra thông cáo cho biết: “Việc Nhà nước Syria khôi phục chủ quyền đối với các khu vực từng nằm ngoài tầm kiểm soát, bao gồm vùng đông bắc và các khu vực biên giới, là kết quả của nỗ lực không ngừng của Chính phủ Syria nhằm thống nhất đất nước trong khuôn khổ một quốc gia duy nhất”.

Một chiếc xe quân sự của Mỹ được vận chuyển khỏi căn cứ Qasrak ở tỉnh Hasakah, Syria, hướng về biên giới với Jordan, ngày 16/4/2026. Ảnh: AP/Ghaith Alsayed.

Thông cáo cũng nêu rõ, việc Mỹ rút quân là kết quả của việc thực hiện thành công thỏa thuận giữa Chính phủ Syria tại Damascus và Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo - lực lượng từng kiểm soát phần lớn vùng đông bắc Syria - cũng như thành công trong cuộc chiến chống lại tàn dư của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn chính của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, xác nhận việc rút quân.

“Lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc bàn giao tất cả căn cứ lớn của chúng tôi tại Syria, như một phần của quá trình chuyển giao có chủ đích và dựa trên điều kiện thực tế”, Đại úy Hawkins cho biết, đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ “tiếp tục hỗ trợ nỗ lực chống khủng bố do đối tác dẫn dắt, điều thiết yếu để đảm bảo đánh bại lâu dài IS và tăng cường an ninh khu vực”.

Đoàn xe tải chở theo phương tiện và thiết bị quân sự được nhìn thấy rời khỏi căn cứ vào ngày 16/4.

Lực lượng Mỹ bắt đầu rút khỏi Qasrak từ cuối tháng Hai, dường như là một phần trong kế hoạch giảm sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ tại Syria.

Việc rút quân khỏi các căn cứ diễn ra sau khi quân đội Mỹ hoàn tất việc chuyển khoảng 5.700 nghi phạm IS từ các trung tâm giam giữ ở đông bắc Syria sang các nhà tù tại Iraq, nơi họ sẽ bị đưa ra xét xử.

