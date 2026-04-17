Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi căn cứ trọng yếu ở Syria

Theo giới chức Syria, lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi căn cứ không quân Qasrak ở tỉnh Hasakah của Syria.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi căn cứ không quân Qasrak vào ngày 16/4 khi đoàn xe cuối cùng chở binh sĩ và thiết bị rời khỏi địa điểm này tại tỉnh Hasakah, Syria, các quan chức hai bên xác nhận.

Quân đội Syria hiện kiểm soát hoàn toàn hầu hết cơ sở quân sự mà trước đây quân đội Mỹ từng triển khai trên lãnh thổ nước này.

Bộ Ngoại giao Syria ra thông cáo cho biết: “Việc Nhà nước Syria khôi phục chủ quyền đối với các khu vực từng nằm ngoài tầm kiểm soát, bao gồm vùng đông bắc và các khu vực biên giới, là kết quả của nỗ lực không ngừng của Chính phủ Syria nhằm thống nhất đất nước trong khuôn khổ một quốc gia duy nhất”.

Một chiếc xe quân sự của Mỹ được vận chuyển khỏi căn cứ Qasrak ở tỉnh Hasakah, Syria, hướng về biên giới với Jordan, ngày 16/4/2026. Ảnh: AP/Ghaith Alsayed.

Thông cáo cũng nêu rõ, việc Mỹ rút quân là kết quả của việc thực hiện thành công thỏa thuận giữa Chính phủ Syria tại Damascus và Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo - lực lượng từng kiểm soát phần lớn vùng đông bắc Syria - cũng như thành công trong cuộc chiến chống lại tàn dư của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn chính của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, xác nhận việc rút quân.

“Lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc bàn giao tất cả căn cứ lớn của chúng tôi tại Syria, như một phần của quá trình chuyển giao có chủ đích và dựa trên điều kiện thực tế”, Đại úy Hawkins cho biết, đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ “tiếp tục hỗ trợ nỗ lực chống khủng bố do đối tác dẫn dắt, điều thiết yếu để đảm bảo đánh bại lâu dài IS và tăng cường an ninh khu vực”.

Đoàn xe tải chở theo phương tiện và thiết bị quân sự được nhìn thấy rời khỏi căn cứ vào ngày 16/4.

Lực lượng Mỹ bắt đầu rút khỏi Qasrak từ cuối tháng Hai, dường như là một phần trong kế hoạch giảm sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ tại Syria.

Việc rút quân khỏi các căn cứ diễn ra sau khi quân đội Mỹ hoàn tất việc chuyển khoảng 5.700 nghi phạm IS từ các trung tâm giam giữ ở đông bắc Syria sang các nhà tù tại Iraq, nơi họ sẽ bị đưa ra xét xử.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ không kích trả đũa IS tại Syria hồi tháng 1/2026

Nguồn video: VTV
Mỹ rút quân khỏi căn cứ chiến lược ở Syria?

Bộ Quốc phòng Syria cho biết, lực lượng chính phủ Syria đã tiếp quản căn cứ chiến lược al-Tanf ở nước này. 

AP đưa tin, căn cứ al-Tanf, từng do quân đội Mỹ điều hành suốt nhiều năm trong cuộc chiến chống phiến quân IS, nằm ở vị trí chiến lược, gần biên giới với Jordan và Iraq.

Trong một tuyên bố ngắn gọn ngày 12/2, Bộ Quốc phòng Syria cho biết việc bàn giao căn cứ đã diễn ra với sự phối hợp của quân đội Mỹ và hiện lực lượng chính phủ Syria đang “bảo đảm an ninh cho căn cứ và khu vực xung quanh”.

Mỹ oanh kích hàng chục mục tiêu IS tại Syria

Quân đội Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

AP đưa tin, Quân đội Mỹ ngày 14/2 thông báo về việc lực lượng này đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria để đáp trả vụ phục kích của nhóm phiến quân khiến 2 binh sĩ và một phiên dịch viên dân sự người Mỹ thiệt mạng hồi tháng 12/2025.

"Các máy bay của Quân đội Mỹ đã tiến hành 10 cuộc không kích nhằm vào hơn 30 mục tiêu IS trong khoảng thời gian từ ngày 3/2 đến 12/2, phá hủy các kho vũ khí và nhiều cơ sở hạ tầng khác của nhóm phiến quân này", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một thông cáo.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Chính phủ Syria và SDF được gia hạn

Bộ Quốc phòng Syria thông báo thỏa thuận ngừng bắn giữa Chính phủ nước này với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã được gia hạn thêm 15 ngày nữa.

AP đưa tin, vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày giữa Chính phủ Syria và lực lượng SDF hết hạn vào ngày 24/1, Bộ Quốc phòng Syria thông báo lệnh ngừng bắn đã được gia hạn thêm 15 ngày nữa.

"Việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn nhằm hỗ trợ chiến dịch của lực lượng Mỹ chuyển các phần tử cực đoan bị cho là thành viên IS đang bị giam giữ trong các nhà tù ở đông bắc Syria đến các trung tâm giam giữ ở Iraq", Bộ Quốc phòng Syria thông báo.

