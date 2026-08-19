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Chỉ huy đơn vị Ukraine: Giữ vững Slavyansk-Kramatorsk là nhiệm vụ bất khả thi

Quân sự - Thế giới

Chỉ huy đơn vị Ukraine: Giữ vững Slavyansk-Kramatorsk là nhiệm vụ bất khả thi

Chỉ huy các đơn vị Quân đội Ukraine cho rằng, việc giữ vững cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk đến hết năm 2026, là nhiệm vụ “bất khả thi” đối với họ.

Tiến Minh
Trang tin Topwar của Nga, dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga, cho biết Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đột phá vào Kramatorsk. Vào ngày 16/8, các đơn vị xung kích thuộc Cụm quân phía Nam RFAF, đã chiếm được làng Pershomaryovka, phía đông thành phố Kramatorsk.
Trang tin Topwar của Nga, dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga, cho biết Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đột phá vào Kramatorsk. Vào ngày 16/8, các đơn vị xung kích thuộc Cụm quân phía Nam RFAF, đã chiếm được làng Pershomaryovka, phía đông thành phố Kramatorsk.
“Các đơn vị xung kích thuộc Cụm quân phía Nam, tiếp tục chiến đấu quyết liệt để tiến vào Kramatorsk. Việc chiếm được Pershomaryovka đưa quân ta đến gần thành phố, chỉ còn cách ngoại ô chưa đầy bốn ki-lô-mét. Tuy nhiên, việc tiến sâu hơn sẽ rất khó khăn, vì đối phương đã cố thủ vững chắc ở đây và không có dấu hiệu rút lui”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
“Các đơn vị xung kích thuộc Cụm quân phía Nam, tiếp tục chiến đấu quyết liệt để tiến vào Kramatorsk. Việc chiếm được Pershomaryovka đưa quân ta đến gần thành phố, chỉ còn cách ngoại ô chưa đầy bốn ki-lô-mét. Tuy nhiên, việc tiến sâu hơn sẽ rất khó khăn, vì đối phương đã cố thủ vững chắc ở đây và không có dấu hiệu rút lui”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Trận đánh giành Pershomaryevka do các đơn vị xung kích của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới độc lập số 85 thuộc Quân đoàn Cận vệ số 3 của Cụm quân phương Nam đảm nhiệm, đã rất khó khăn mới có thể đánh bật quân Ukraine khỏi vị trí. Quân Nga tiến vào Pershomaryevka theo thế gọng kìm từ hướng Malinovka và Vasyutinskoye.
Trận đánh giành Pershomaryevka do các đơn vị xung kích của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới độc lập số 85 thuộc Quân đoàn Cận vệ số 3 của Cụm quân phương Nam đảm nhiệm, đã rất khó khăn mới có thể đánh bật quân Ukraine khỏi vị trí. Quân Nga tiến vào Pershomaryevka theo thế gọng kìm từ hướng Malinovka và Vasyutinskoye.
Còn theo kênh Telegram "Resident" của Ukraine, dẫn nguồn từ các nguồn tin Bộ Quốc phòng Ukraine, đưa tin vào tuần trước, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã tổ chức một cuộc họp kéo dài, tại đó Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Drapatiy, đã giao nhiệm vụ cho cấp dưới, bằng mọi cách phải giữ vững Sloviansk và Kramatorsk hết năm nay.
Còn theo kênh Telegram "Resident" của Ukraine, dẫn nguồn từ các nguồn tin Bộ Quốc phòng Ukraine, đưa tin vào tuần trước, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã tổ chức một cuộc họp kéo dài, tại đó Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Drapatiy, đã giao nhiệm vụ cho cấp dưới, bằng mọi cách phải giữ vững Sloviansk và Kramatorsk hết năm nay.
Tuy nhiên các chỉ huy chiến trường cho rằng nhiệm vụ này là “bất khả thi”, vì quân Nga đã bắt đầu bao vây khu vực tập trung quân và về cơ bản đang lặp lại tình hình như ở Pokrovsk và Myrnohrad. Chỉ riêng ở đó, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), đã chịu tổn thất 8.000 quân, trong khi hiện nay con số này có thể lên tới 40.000-50.000, kênh Resident cho biết.
Tuy nhiên các chỉ huy chiến trường cho rằng nhiệm vụ này là “bất khả thi”, vì quân Nga đã bắt đầu bao vây khu vực tập trung quân và về cơ bản đang lặp lại tình hình như ở Pokrovsk và Myrnohrad. Chỉ riêng ở đó, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), đã chịu tổn thất 8.000 quân, trong khi hiện nay con số này có thể lên tới 40.000-50.000, kênh Resident cho biết.
Kênh Resident cũng cho biết thêm, lực lượng Nga hiện đang áp sát cả Slovyansk và Kramatorsk. Hỏa lực pháo binh và UAV FPV của Nga đang tích cực “bắn tỉa” vào các vị trí của quân Ukraine trong khu vực đô thị. Đặc biệt là lực lượng không quân chiến thuật Nga, thường xuyên ném bom vào các vị trí phòng thủ kiên cố của quân Ukraine.
Kênh Resident cũng cho biết thêm, lực lượng Nga hiện đang áp sát cả Slovyansk và Kramatorsk. Hỏa lực pháo binh và UAV FPV của Nga đang tích cực “bắn tỉa” vào các vị trí của quân Ukraine trong khu vực đô thị. Đặc biệt là lực lượng không quân chiến thuật Nga, thường xuyên ném bom vào các vị trí phòng thủ kiên cố của quân Ukraine.
Các nhà phân tích quân sự độc lập, cho rằng trong cuộc tấn công vào cứ điểm cuối cùng của Ukraine ở Donbass, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga có thể sử dụng chiến thuật đã được chứng minh là hiệu quả, đó là cô lập khu vực chiến sự bằng hỏa lực, đối với tất cả các tuyến đường cung cấp hậu cần cho quân đồn trú Ukraine.
Các nhà phân tích quân sự độc lập, cho rằng trong cuộc tấn công vào cứ điểm cuối cùng của Ukraine ở Donbass, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga có thể sử dụng chiến thuật đã được chứng minh là hiệu quả, đó là cô lập khu vực chiến sự bằng hỏa lực, đối với tất cả các tuyến đường cung cấp hậu cần cho quân đồn trú Ukraine.
Theo các nguồn tin, chỉ huy Quân đội Ukraine, nhất là tướng Drapatiy hoàn toàn “đọc vị” được ý định của Nga, nhưng kiên quyết kháng cự đến cùng. Theo các nguồn phân tích của Ukraine, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh giữ vững Slovyansk và Kramatorsk, bất kể tổn thất về quân số, vũ khí.
Theo các nguồn tin, chỉ huy Quân đội Ukraine, nhất là tướng Drapatiy hoàn toàn “đọc vị” được ý định của Nga, nhưng kiên quyết kháng cự đến cùng. Theo các nguồn phân tích của Ukraine, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh giữ vững Slovyansk và Kramatorsk, bất kể tổn thất về quân số, vũ khí.
Trong khi đó, các chuyên gia quân sự phương Tây cảnh báo rằng tình trạng thiếu lính bộ binh, sẽ ngăn cản Ukraine giữ vững cứ điểm cuối cùng của họ ở tỉnh Donetsk. Trong khi Điện Kremlin tuyên bố, việc giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass, là mục tiêu chính trong chiến dịch mùa hè của quân đội Nga tại chiến trường Ukraine.
Trong khi đó, các chuyên gia quân sự phương Tây cảnh báo rằng tình trạng thiếu lính bộ binh, sẽ ngăn cản Ukraine giữ vững cứ điểm cuối cùng của họ ở tỉnh Donetsk. Trong khi Điện Kremlin tuyên bố, việc giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass, là mục tiêu chính trong chiến dịch mùa hè của quân đội Nga tại chiến trường Ukraine.
Trước đó có thông tin cho rằng Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Drapatiy, đã bổ nhiệm cựu chỉ huy Lữ đoàn dù số 80, người từng bị thất sủng dưới thời tướng Syrsky, vì từ chối đưa đơn vị tới mặt trận Kursk trên lãnh thổ Nga, làm chỉ huy Quân đoàn 11 của AFU, phụ trách phòng thủ khu vực Kramatorsk. Có vẻ như tướng Drapatiy đặt nhiều kỳ vọng vào người này.
Trước đó có thông tin cho rằng Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Drapatiy, đã bổ nhiệm cựu chỉ huy Lữ đoàn dù số 80, người từng bị thất sủng dưới thời tướng Syrsky, vì từ chối đưa đơn vị tới mặt trận Kursk trên lãnh thổ Nga, làm chỉ huy Quân đoàn 11 của AFU, phụ trách phòng thủ khu vực Kramatorsk. Có vẻ như tướng Drapatiy đặt nhiều kỳ vọng vào người này.
Cùng với việc tấn công bao vây từ phía bên ngoài, RFAF tích cực phá hủy hạ tầng của Slavyansk-Kramatorsk, trong đó nhà máy nhiệt điện Slavyansk, nằm ở thị trấn Nikolaevka (phía đông thành phố Slavyansk), gần như bị phá hủy hoàn toàn sau một loạt các cuộc không kích của Nga.
Cùng với việc tấn công bao vây từ phía bên ngoài, RFAF tích cực phá hủy hạ tầng của Slavyansk-Kramatorsk, trong đó nhà máy nhiệt điện Slavyansk, nằm ở thị trấn Nikolaevka (phía đông thành phố Slavyansk), gần như bị phá hủy hoàn toàn sau một loạt các cuộc không kích của Nga.
Theo các phương tiện truyền thông địa phương của Ukraine, thiệt hại về cơ sở hạ tầng của nhà máy nhiệt điện Slavyansk đã ở mức nghiêm trọng, khi không còn hoạt động được nữa. Trong số bảy ống khói của nhà máy, chỉ còn ba ống còn đứng vững; phần còn lại đã bị phá hủy.
Theo các phương tiện truyền thông địa phương của Ukraine, thiệt hại về cơ sở hạ tầng của nhà máy nhiệt điện Slavyansk đã ở mức nghiêm trọng, khi không còn hoạt động được nữa. Trong số bảy ống khói của nhà máy, chỉ còn ba ống còn đứng vững; phần còn lại đã bị phá hủy.
Chính quyền địa phương Ukraine và công ty Donbassenergo, hiện vẫn chưa chính thức công bố mức độ thiệt hại đối với các tổ máy tuabin chính. Tuy nhiên, nhà máy đã ngừng hoàn toàn sản xuất điện vào tháng 4/2026, do bị pháo kích liên tục và các trạm biến áp bị hư hại nghiêm trọng. Vào ngày 1/4, tổ máy phát điện 40 MW cuối cùng còn hoạt động đã bị tắt.
Chính quyền địa phương Ukraine và công ty Donbassenergo, hiện vẫn chưa chính thức công bố mức độ thiệt hại đối với các tổ máy tuabin chính. Tuy nhiên, nhà máy đã ngừng hoàn toàn sản xuất điện vào tháng 4/2026, do bị pháo kích liên tục và các trạm biến áp bị hư hại nghiêm trọng. Vào ngày 1/4, tổ máy phát điện 40 MW cuối cùng còn hoạt động đã bị tắt.
Gần đây, người đứng đầu nhà nước Donetsk tự xưng (DPR), ông Denis Pushilin, tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã biến khu vực rộng lớn và các công trình kiên cố của Nhà máy nhiệt điện Slavyansk, thành một pháo đài, trong đó bố trí nhiều vũ khí hạng nặng.
Gần đây, người đứng đầu nhà nước Donetsk tự xưng (DPR), ông Denis Pushilin, tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã biến khu vực rộng lớn và các công trình kiên cố của Nhà máy nhiệt điện Slavyansk, thành một pháo đài, trong đó bố trí nhiều vũ khí hạng nặng.
Vào thời điểm này, tiền tuyến đã tiến đến ngoại ô thị trấn Mykolaivka. Các tòa nhà kiên cố của nhà máy nhiệt điện, nơi đóng quân của các đơn vị Ukraine, đang bị tấn công dữ dội. Không quân Nga sử dụng bom FAB-1500 nặng 1,5 tấn, thả vào khu vực nhà máy, dẫn đến sự phá hủy không thể phục hồi các công trình.
Vào thời điểm này, tiền tuyến đã tiến đến ngoại ô thị trấn Mykolaivka. Các tòa nhà kiên cố của nhà máy nhiệt điện, nơi đóng quân của các đơn vị Ukraine, đang bị tấn công dữ dội. Không quân Nga sử dụng bom FAB-1500 nặng 1,5 tấn, thả vào khu vực nhà máy, dẫn đến sự phá hủy không thể phục hồi các công trình.
Lưu ý là Nhà máy nhiệt điện Slavyansk vẫn là nhà máy nhiệt điện lớn cuối cùng ở tỉnh Donetsk, còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Với việc phá hủy hoàn toàn nhà máy này, lưới điện của khu vực đã mất đi nguồn phát điện cuối cùng. ﻿ https://topwar.ru/287928-poterjan-poslednij-uzel-generacii-vs-rf-prakticheski-unichtozhili-slavjanskuju-tjes.html ﻿https://topwar.ru/288155-vs-rf-prodvinulis-k-kramatorsku-vzjav-pod-kontrol-pershomarevku.html ﻿ https://topcor.ru/73506-nazvany-verojatnye-poteri-vsu-v-bitve-za-slavjansk-i-kramatorsk.html
Lưu ý là Nhà máy nhiệt điện Slavyansk vẫn là nhà máy nhiệt điện lớn cuối cùng ở tỉnh Donetsk, còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Với việc phá hủy hoàn toàn nhà máy này, lưới điện của khu vực đã mất đi nguồn phát điện cuối cùng.
﻿ https://topwar.ru/287928-poterjan-poslednij-uzel-generacii-vs-rf-prakticheski-unichtozhili-slavjanskuju-tjes.html
﻿https://topwar.ru/288155-vs-rf-prodvinulis-k-kramatorsku-vzjav-pod-kontrol-pershomarevku.html
﻿ https://topcor.ru/73506-nazvany-verojatnye-poteri-vsu-v-bitve-za-slavjansk-i-kramatorsk.html
Tiến Minh
#Slavyansk #Kramatorsk #Donbass #Nga bao vây Slavyansk-Kramatorsk #tướng Drapatiy

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