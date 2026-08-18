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Quân đội Nga tiếp tục công phá vành đai pháo đài Donetsk

Quân sự - Thế giới

Quân đội Nga tiếp tục công phá vành đai pháo đài Donetsk

Quân đội Nga tiếp tục tiến công “vành đai pháo đài Donetsk”, áp sát thành phố Druzhkovka, quyết tâm tạo đột phá trên hướng mặt trận này.

Tiến Minh
Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục chiến dịch tấn công vào “vành đai pháo đài Donetsk”, bao gồm cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk, thành phố Druzhkovka và Konstantinovka, ở phía tây bắc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Trong đó thành phố Konstantinovka đã bị RFAF tuyên bố tràn ngập.
Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục chiến dịch tấn công vào “vành đai pháo đài Donetsk”, bao gồm cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk, thành phố Druzhkovka và Konstantinovka, ở phía tây bắc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Trong đó thành phố Konstantinovka đã bị RFAF tuyên bố tràn ngập.
Trang Topwar dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga, cho biết Cụm quân Trung tâm RFAF, đã giành quyền kiểm soát thêm một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía tây Donetsk. Các báo cáo cho thấy quân Nga đang tiến công theo hướng nam thành phố Druzhkovka (Druzhkovka được coi là một phần của cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk).
Trang Topwar dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga, cho biết Cụm quân Trung tâm RFAF, đã giành quyền kiểm soát thêm một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía tây Donetsk. Các báo cáo cho thấy quân Nga đang tiến công theo hướng nam thành phố Druzhkovka (Druzhkovka được coi là một phần của cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk).
Các đơn vị xung kích của Cụm quân Nam RFAF, đã tiến dọc theo sông Kazennyi Torets, giành quyền kiểm soát làng Petrovka và đẩy lùi quân Ukraine khỏi làng Rais'ke (Nga gọi là Rayskoye). Đồng thời đưa làng Novohryhorivka và một phần đáng kể của làng Raiskoye Zapadnoye, vào “vùng xám (khu vực không do bên nào kiểm soát)”.
Các đơn vị xung kích của Cụm quân Nam RFAF, đã tiến dọc theo sông Kazennyi Torets, giành quyền kiểm soát làng Petrovka và đẩy lùi quân Ukraine khỏi làng Rais'ke (Nga gọi là Rayskoye). Đồng thời đưa làng Novohryhorivka và một phần đáng kể của làng Raiskoye Zapadnoye, vào “vùng xám (khu vực không do bên nào kiểm soát)”.
Kênh Rybar cho biết, tại khu vực Druzhkovka, Cụm quân Nam RFAF đang chiến đấu ở hai bên sườn Konstantinovka, đã liên tiếp loại bỏ các điểm kháng cự còn sót lại sau khi thành phố được kiểm soát. Gần Toretsk, Cụm quân Trung tâm vẫn đang tiếp tục đà tấn công chiến thuật.
Kênh Rybar cho biết, tại khu vực Druzhkovka, Cụm quân Nam RFAF đang chiến đấu ở hai bên sườn Konstantinovka, đã liên tiếp loại bỏ các điểm kháng cự còn sót lại sau khi thành phố được kiểm soát. Gần Toretsk, Cụm quân Trung tâm vẫn đang tiếp tục đà tấn công chiến thuật.
Ngoài ra, lực lượng Moscow còn tổ chức nhiều mũi xâm nhập khác về phía Kramatorsk và Slavyansk. Như vậy, có thể kết luận rằng quân Nga đang tiến về phía nam Druzhkovka. Khoảng cách từ các vị trí tiền tuyến của quân Nga, đến vùng ngoại ô phía nam thành phố này, là không quá hai ki-lô-mét.
Ngoài ra, lực lượng Moscow còn tổ chức nhiều mũi xâm nhập khác về phía Kramatorsk và Slavyansk. Như vậy, có thể kết luận rằng quân Nga đang tiến về phía nam Druzhkovka. Khoảng cách từ các vị trí tiền tuyến của quân Nga, đến vùng ngoại ô phía nam thành phố này, là không quá hai ki-lô-mét.
Kênh Military Summary, cho biết ở phía tây Konstantinovka, Trung đoàn 102 thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới số 150 RFAF vẫn đang tiếp tục tiến quân. Các hình ảnh xuất hiện trên mạng đã xác nhận sự hiện diện của quân Nga tại Petrivka; sau đó đơn vị này đã chiếm được Raiske và đưa Novohryhorivka vào vùng xám. Các khu vực này sẽ đóng vai trò là bàn đạp cho bước tiến tiếp theo nhắm vào Druzhkovka.
Kênh Military Summary, cho biết ở phía tây Konstantinovka, Trung đoàn 102 thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới số 150 RFAF vẫn đang tiếp tục tiến quân. Các hình ảnh xuất hiện trên mạng đã xác nhận sự hiện diện của quân Nga tại Petrivka; sau đó đơn vị này đã chiếm được Raiske và đưa Novohryhorivka vào vùng xám. Các khu vực này sẽ đóng vai trò là bàn đạp cho bước tiến tiếp theo nhắm vào Druzhkovka.
Tuy nhiên, ở sườn phía tây Druzhkovka, thành công hiện tại chỉ dừng lại ở mức chọc thủng phòng tuyến đối phương, lực lượng Nga vẫn chưa thể củng cố vị trí hay thiết lập một đầu cầu hoàn chỉnh. Do đó, khả năng mở rộng tấn công từ hướng Konstantinovka ở giai đoạn này là không cao, bởi chiến thuật bao vây gọng kìm mới chỉ ở những bước khởi đầu.
Tuy nhiên, ở sườn phía tây Druzhkovka, thành công hiện tại chỉ dừng lại ở mức chọc thủng phòng tuyến đối phương, lực lượng Nga vẫn chưa thể củng cố vị trí hay thiết lập một đầu cầu hoàn chỉnh. Do đó, khả năng mở rộng tấn công từ hướng Konstantinovka ở giai đoạn này là không cao, bởi chiến thuật bao vây gọng kìm mới chỉ ở những bước khởi đầu.
Nhưng với cự ly này, cho phép RFAF tăng cường các cuộc tấn công vào các vị trí của quân Ukraine trong vùng lân cận và bên trong thành phố, bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Điều này tạo ra đe dọa đáng kể cho các tuyến phòng thủ của Ukraine, ở phía nam khu vực Slovyansk-Kramatorsk, nơi giao tranh đang diễn ra.
Nhưng với cự ly này, cho phép RFAF tăng cường các cuộc tấn công vào các vị trí của quân Ukraine trong vùng lân cận và bên trong thành phố, bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Điều này tạo ra đe dọa đáng kể cho các tuyến phòng thủ của Ukraine, ở phía nam khu vực Slovyansk-Kramatorsk, nơi giao tranh đang diễn ra.
Tại khu vực phía tây thành phố Chasov Yar, các đơn vị xung kích Nga đã tiến quân qua 2 khu vực Yuzhny và Shevchenko. Vùng ngoại ô phía tây thành phố bị tàn phá này một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát của RFAF và tiếp tục tiến sâu hơn sau khi kiểm soát được khu vực rừng gần Mykolaivka. Giao tranh hiện diễn ra tại khu dân cư này và làng Krasne lân cận.
Tại khu vực phía tây thành phố Chasov Yar, các đơn vị xung kích Nga đã tiến quân qua 2 khu vực Yuzhny và Shevchenko. Vùng ngoại ô phía tây thành phố bị tàn phá này một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát của RFAF và tiếp tục tiến sâu hơn sau khi kiểm soát được khu vực rừng gần Mykolaivka. Giao tranh hiện diễn ra tại khu dân cư này và làng Krasne lân cận.
Vào ngày 16/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngôi làng Stenki, nằm giữa Chasov Yar và Konstantinovka đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Điều này giúp chiến dịch tiêu diệt các đơn vị Ukraine còn lại giữa Konstantinivka và Chasov Yar bước vào giai đoạn cuối.
Vào ngày 16/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngôi làng Stenki, nằm giữa Chasov Yar và Konstantinovka đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Điều này giúp chiến dịch tiêu diệt các đơn vị Ukraine còn lại giữa Konstantinivka và Chasov Yar bước vào giai đoạn cuối.
Khu vực đông bắc thành phố Konstantinovka, quân Nga cũng thành công trong việc quét sạch quân Ukraine còn bám trụ tại các khu dân cư còn lại ở Molocharka và Novodmytrivka. Giao tranh đang chuyển hướng về phía Stinky; có thể quân Nga sắp “đóng” vòng vây tại đây.
Khu vực đông bắc thành phố Konstantinovka, quân Nga cũng thành công trong việc quét sạch quân Ukraine còn bám trụ tại các khu dân cư còn lại ở Molocharka và Novodmytrivka. Giao tranh đang chuyển hướng về phía Stinky; có thể quân Nga sắp “đóng” vòng vây tại đây.
Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến việc quân Nga có thể bao vây một phần Podolske, quân Ukraine sẽ buộc phải bỏ lại khu vực này hoặc - nhiều khả năng hơn - rơi vào tình thế không thể thoát thân, do mũi đột kích RFAF, đang nhận được sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng UAV FPV.
Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến việc quân Nga có thể bao vây một phần Podolske, quân Ukraine sẽ buộc phải bỏ lại khu vực này hoặc - nhiều khả năng hơn - rơi vào tình thế không thể thoát thân, do mũi đột kích RFAF, đang nhận được sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng UAV FPV.
Ở hướng tây Konstantinovka, giao tranh cũng tiếp diễn gần Rozkishne và Dovha Balka, khi quân Nga đột kích qua khe núi về phía Mykolaipillia. Nếu tình hình diễn biến thuận lợi, họ có thể chặn đứng các đợt phản công của Ukraine từ phía bắc nhắm vào Rozkishne và Dovha Balka, củng cố quyền kiểm soát các khu vực này và mở cuộc tấn công trực diện vào Mykolaipillia. ﻿ https://topwar.ru/287928-poterjan-poslednij-uzel-generacii-vs-rf-prakticheski-unichtozhili-slavjanskuju-tjes.html ﻿https://topwar.ru/287955-do-druzhkovki-2-km-armija-rossii-osvobodila-petrovku-i-vybila-vsu-iz-rajskogo.html ﻿ https://topwar.ru/288132-rossijskimi-vojskami-osvobozhdeno-selo-stenki-v-dnr.html
Ở hướng tây Konstantinovka, giao tranh cũng tiếp diễn gần Rozkishne và Dovha Balka, khi quân Nga đột kích qua khe núi về phía Mykolaipillia. Nếu tình hình diễn biến thuận lợi, họ có thể chặn đứng các đợt phản công của Ukraine từ phía bắc nhắm vào Rozkishne và Dovha Balka, củng cố quyền kiểm soát các khu vực này và mở cuộc tấn công trực diện vào Mykolaipillia.
﻿ https://topwar.ru/287928-poterjan-poslednij-uzel-generacii-vs-rf-prakticheski-unichtozhili-slavjanskuju-tjes.html
﻿https://topwar.ru/287955-do-druzhkovki-2-km-armija-rossii-osvobodila-petrovku-i-vybila-vsu-iz-rajskogo.html
﻿ https://topwar.ru/288132-rossijskimi-vojskami-osvobozhdeno-selo-stenki-v-dnr.html
Tiến Minh
#Vành đai pháo đài #Kramatorsk #Slavyansk #Druzhkovka #Konstantinovka

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