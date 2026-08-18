Quân đội Nga tiếp tục công phá vành đai pháo đài Donetsk

Quân đội Nga tiếp tục tiến công “vành đai pháo đài Donetsk”, áp sát thành phố Druzhkovka, quyết tâm tạo đột phá trên hướng mặt trận này.
Mẫu xe SUV Ford được hé lộ là Bronco New Energy được phát triển tại Trung Quốc, sử dụng kết cấu unibody và cung cấp cả hệ truyền động thuần điện lẫn REEV.
Những bức ảnh tưởng vô hại trên điện thoại có thể chứa dữ liệu giúp kẻ gian đánh cắp danh tính, tài khoản và tiền bạc nếu bị lộ.
Ở tuổi 13, con gái Huyền Baby ngày càng ra dáng thiếu nữ với nhan sắc ngọt ngào, chiều cao nổi bật và thần thái được nhận xét chuẩn “đại tiểu thư”.
Mẫu xe SUV Ford được hé lộ là Bronco New Energy được phát triển tại Trung Quốc, sử dụng kết cấu unibody và cung cấp cả hệ truyền động thuần điện lẫn REEV.
Sẽ chỉ có 77 khách hàng trên toàn thế giới có thể sở hữu mẫu Bodo Cabriolet mui trần, xe sở hữu động cơ V12 chế tác riêng tương tự Aston Martin Vanquish.
Kia Sportage Hybrid và PHEV 2027 nâng cấp thêm hai phiên bản dẫn động cầu trước, trong khi giá bán đồng loạt tăng và trang bị được giữ nguyên so với đời 2026.
Ngoài việc được đội ngũ Y, bác sĩ khám sức khoẻ, chăm lo phúc lợi, hàng trăm đoàn viên, công nhân, người lao động còn được CSGT tuyên truyền ATGT.
Toyota Camry 2027 dành cho thị trường Trung Quốc gần như giữ nguyên thiết kế bên ngoài nhưng được nâng cấp đáng kể trong cabin, nổi bật với màn hình 15,6 inch.
Mẫu GAC S7 2026 khi về Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc và dùng hệ truyền động hybrid sạc điện, cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ D.
Cầu Văn Úc giai đoạn 2 vừa được khởi công xây dựng nối Khu thương mại tự do với Cảng Nam Đồ Sơn và các khu công nghiệp, khu đô thị thuộc Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Cây cầu này còn nằm trong tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình, là trục giao thông kết nối liên tỉnh, động lực phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.
Giàu protein, ít chất béo cùng nhiều vitamin và khoáng chất, cá tuyết là lựa chọn đáng cân nhắc trong chế độ ăn của phụ nữ sau tuổi 40.
Dù là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Lincoln tại Mỹ, nhưng chiếc SUV hạng D Lincoln Nautilus chỉ được làm mới rất ít nếu xét dưới góc độ một đợt facelift.
Mẫu sedan cỡ trung giá rẻ BYD Seal 06 phiên bản 2027 vừa chính thức được ra mắt tại Trung Quốc với 12 phiên bản, gồm cả cấu hình thuần điện và plug-in hybrid.
Jaecoo J5 là chiếc SUV toàn cầu đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy của hãng tại Hưng Yên thay vì nhập khẩu nguyên chiếc. Xe có giá chỉ từ 499 triệu đồng.
Mặc bộ y áo giống người tu hành và tiếp cận "con mồi" bằng cử chỉ thân thiện, đối tượng đã dựng lên màn kịch khá tinh vi để "làm tiền" du khách.
Khi đến Nghệ An, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc mà còn được thưởng thức những thức quà dân dã, mang đậm bản sắc vùng đất xứ Nghệ.
Thương hiệu xe sang Mỹ - Cadillac vừa ra mắt bản plug-in hybrid (PHEV) hoàn toàn mới và công nghệ lái bán tự động cho dòng crossover XT5 thế hệ thứ hai.
Mùa thu là lúc danh thắng Kim Sơn ở xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa khoác lên mình vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình.
Dưới đây là 10 thực phẩm được nhiều nghiên cứu đánh giá có lợi cho trí não, giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung và hỗ trợ chức năng nhận thức.
"Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi đang gây sốt, chiếm lĩnh vị trí thứ 2 top thịnh hành. Trong MV, nữ ca sĩ đóng cặp cùng diễn viên Bảo Định.
Mẫu SUV cỡ lớn Xpeng G9L vừa ra mắt Trung Quốc có thiết kế như Range Rover, xe có giá khởi điểm 259.800 Nhân dân tệ (khoảng 909 triệu đồng).