Tóm gọn kẻ cướp dây chuyền vàng của người phụ nữ đi đường

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà vừa bắt giữ thành công đối tượng cướp giật dây chuyền vàng của người phụ nữ chạy xe máy trên đường.

Ngày 17/8, thông tin từ Công an phường Đông Hải (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Thắng (35 tuổi, ở phường Bắc Nha Trang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chị Bùi Thị H. (37 tuổi, ở phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hoà) đến Công an phường Đông Hải trình báo về việc chị đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường thì bị một đối tượng đi xe mô tô hiệu Exciter áp sát, giật sợi dây chuyền vàng 18k trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Đối tượng Trần Văn Thắng tại hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an phường Đông Hải nhanh chóng triển khai lực lượng để xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Qua điều tra, Công an phường Đông Hải đã xác định, bắt giữ đối tượng Trần Văn Thắng khi đang di chuyển tại các địa bàn vùng ven.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đặc biệt, Thắng đã có 3 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Đông Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

