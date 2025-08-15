Hà Nội

Xã hội

Bắt thanh niên cướp tài sản du khách nước ngoài ở Đà Nẵng

Chưa đầy 4h đồng hồ, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã xác định và bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Thanh Vân - kẻ gây ra vụ cướp tài sản của du khách.

Thanh Hà

Ngày 15/8, thông tin từ Công an phường An Hải (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Vân (SN 2000, trú trên đường Trương Định, TP Đà Nẵng) - kẻ gây ra vụ cướp tài sản của du khách.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 14/8, anh Lee Joo Ho (SN 1992) đi bộ trên đường Dương Đình Nghệ thì bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát, giật chiếc túi xách đang cầm trên tay rồi bỏ chạy.

15-8cg1-16575969.jpg
Nguyễn Thanh Vân tại cơ quan Công an.

Bên trong túi xách có một điện thoại iPhone 14 Pro Max cùng số tiền mặt 8 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Lee Joo Ho đến Công an phường An Hải trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an phường chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm phối hợp với Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, Cảnh sát trật tự, Phản ứng nhanh nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương rà soát hiện trường, thu thập thông tin, trích xuất hệ thống camera an ninh để xác minh thông tin, khoanh vùng đối tượng.

Chỉ chưa đầy 4h, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Thanh Vân. Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 1 xe máy SH - phương tiện đối tượng sử dụng trong vụ cướp giật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

