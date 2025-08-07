Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kẻ trốn nã vì tội cướp tài sản "sa lưới" sau 34 năm

Sau 34 năm lẩn trốn với nhiều tên gọi khác nhau nhằm che giấu thân phận, Phan Đình Phú vừa bị lực lượng Công an Đà Năng bắt giữ.

Thanh Hà

Ngày 7/8, thông tin từ Công an xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trại giam A2 (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Bộ Công an) bắt giữ thành công đối tượng truy nã Phan Đình Phú (SN 1960) sau 34 năm lẩn trốn.

hh.png

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, tại địa bàn xã Thượng Đức, lực lượng chức năng tiến hành xác minh và khống chế, bắt giữ đối tượng Phú – người bị truy nã theo Lệnh truy nã số 34/LTN ngày 22/5/1991 của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Yên (trước đây) – nay là tỉnh Đắk Lắk – về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng Phú có hộ khẩu gốc tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (trước đây), tạm trú tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (trước đây). Trong quá trình lẩn trốn, Phú sử dụng nhiều tên gọi khác như Phan Đình Phi và Trần Văn Hải nhằm che giấu thân phận.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Trà vinh: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

(Nguồn: THĐT)
#trốn nã #bắt giữ #cướp tài sản #Công an #Đà Nẵng

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội tham ô tài sản ở Hà Nội

Theo hồ sơ, Khoa đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP truy nã theo quyết định ngày 3/7/2025 về tội tham ô tài sản.

Ngày 7/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Thượng vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Duy Khoa (SN 1990; trú tại: tổ 9 khu Ngô Quyền, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

capture.png
Đối tượng Nguyễn Duy Khoa.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm ở Hà Nội

Đối tượng Nguyễn Văn Côn bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội truy nã về tội Trộm cắp tài sản vừa bị Công an xã Đa Phúc bắt giữ.

Ngày 6/8, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an xã Đa Phúc, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Côn (SN 1997, trú tại thôn Kim Thượng, xã Đa Phúc, TP Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

capture.png
Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Côn.
Xem chi tiết

Xã hội

Đối tượng truy nã đặc biệt "sa lưới" sau 5 năm lẩn trốn

Sau 5 năm trốn nã vì tội trộm cắp tài sản, Trần Đình Trung bị Công an Nghệ An bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Ngày 5/8, thông tin từ Công an xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt Trần Đình Trung (SN 1992), trú xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trần Đình Trung là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ án đột nhập nhà giám đốc công ty trộm tài sản giá trị hơn 2 tỷ đồng xảy ra tại TP HCM.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới