Kẻ trốn nã vì tội cướp tài sản "sa lưới" sau 34 năm

Sau 34 năm lẩn trốn với nhiều tên gọi khác nhau nhằm che giấu thân phận, Phan Đình Phú vừa bị lực lượng Công an Đà Năng bắt giữ.

Ngày 7/8, thông tin từ Công an xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trại giam A2 (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Bộ Công an) bắt giữ thành công đối tượng truy nã Phan Đình Phú (SN 1960) sau 34 năm lẩn trốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, tại địa bàn xã Thượng Đức, lực lượng chức năng tiến hành xác minh và khống chế, bắt giữ đối tượng Phú – người bị truy nã theo Lệnh truy nã số 34/LTN ngày 22/5/1991 của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Yên (trước đây) – nay là tỉnh Đắk Lắk – về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng Phú có hộ khẩu gốc tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (trước đây), tạm trú tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (trước đây). Trong quá trình lẩn trốn, Phú sử dụng nhiều tên gọi khác như Phan Đình Phi và Trần Văn Hải nhằm che giấu thân phận.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

