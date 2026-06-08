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Thể thao

Đội tuyển Thụy Sĩ cảnh báo về rắn độc tại nơi tập luyện World Cup 2026

Các cầu thủ Thụy Sĩ được cảnh báo về sự hiện diện của rắn đuôi chuông độc quanh khu vực tập luyện ở California, Mỹ, trong quá trình chuẩn bị thi đấu.

Đại diện châu Âu hiện đang tập luyện tại khuôn viên Học viện Do Thái San Diego, bang California (Mỹ), nơi được lựa chọn làm đại bản doanh trong thời gian diễn ra giải đấu. Tuy nhiên, khu vực này cũng là môi trường sinh sống tự nhiên của nhiều loài rắn đuôi chuông có nọc độc.

Để đảm bảo an toàn, ban quản lý đội tuyển đã phổ biến các hướng dẫn xử lý khi bắt gặp rắn, đồng thời cung cấp sơ đồ những khu vực cần tránh nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố.

Theo truyền thông địa phương, các cầu thủ được yêu cầu không tiếp cận những khu vực gần vách dốc và các vùng cây cối rậm rạp xung quanh sân tập, nơi loài bò sát này thường xuất hiện.

Đội tuyển Thụy Sĩ nhận cảnh báo về khu vực có rắn độc, ngay gần sân tập luyện.
Đội tuyển Thụy Sĩ nhận cảnh báo về khu vực có rắn độc, ngay gần sân tập luyện.

Sự việc khiến Thụy Sĩ trở thành đội tuyển mới nhất tại World Cup 2026 phải nhận những khuyến cáo đặc biệt liên quan đến động vật hoang dã tại Mỹ.

Trước đó, đội tuyển Na Uy cũng được cảnh báo về sự hiện diện của các loài rắn nguy hiểm quanh đại bản doanh ở bang Bắc Carolina. Ban tổ chức địa phương đã yêu cầu các thành viên đội tuyển không được khiêu khích hoặc cố tiếp xúc với các loài bò sát này.

Dù chỉ là câu chuyện bên lề, những cảnh báo về rắn độc đang trở thành chủ đề được nhiều đội tuyển quan tâm trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Với Thụy Sĩ, thử thách trước mắt không chỉ đến từ các đối thủ trên sân cỏ mà còn từ môi trường tự nhiên xung quanh nơi đóng quân.

Theo Báo Thể thao Văn hóa
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#Thụy Sĩ #World Cup 2026 #rắn độc #an toàn đội tuyển #đội tuyển quốc gia

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