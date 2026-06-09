Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thể thao

Trọng tài điều khiển World Cup 2026 người Somalia bị Mỹ từ chối nhập cảnh

Trọng tài Omar Artan của FIFA bị Mỹ từ chối nhập cảnh trước thềm World Cup 2026, làm dấy lên lo ngại về chính sách nhập cư ảnh hưởng tổ chức giải đấu.

Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), trọng tài Omar Artan đã bị chặn lại tại sân bay Miami sau khi bay từ Istanbul tới Mỹ vào cuối tuần qua. Nhà chức trách Mỹ cho biết ông Artan bị xác định là "không đủ điều kiện nhập cảnh" do những lo ngại liên quan đến quá trình thẩm tra an ninh, song không nêu chi tiết cụ thể.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận đã được thông báo về quyết định này và cho biết tình trạng phân công làm nhiệm vụ của trọng tài Omar Artan hiện chưa thay đổi. FIFA cũng nhấn mạnh rằng việc cấp thị thực và cho phép nhập cảnh cuối cùng vẫn thuộc thẩm quyền của chính phủ nước chủ nhà.

Trọng tài Omar Artan. (Ảnh: Reuters)
Trọng tài Omar Artan. (Ảnh: Reuters)

Đây được cho là trường hợp đầu tiên một trọng tài World Cup bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Trước đó, một số cầu thủ, thành viên ban huấn luyện và người hâm mộ từ nhiều quốc gia cũng gặp khó khăn trong việc xin thị thực hoặc nhập cảnh vào Mỹ.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều lo ngại về khả năng các chính sách nhập cư và an ninh nghiêm ngặt của chính quyền Mỹ có thể ảnh hưởng tới quá trình tổ chức World Cup. Mỹ sẽ đăng cai phần lớn các trận đấu của giải, với 11 thành phố tổ chức các trận đấu bên cạnh hai nước láng giềng là Mexico và Canada.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang phối hợp với Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và FIFA nhằm hỗ trợ công tác cấp thị thực cho những người tham gia World Cup, song khẳng định vẫn phải tuân thủ luật pháp Mỹ và các yêu cầu về an ninh quốc gia.

Somalia hiện nằm trong nhóm các quốc gia bị áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập cảnh nghiêm ngặt của Mỹ do các lo ngại liên quan đến an ninh và chống khủng bố. Sự việc lần này được xem là phép thử đầu tiên đối với cam kết của Mỹ trong việc bảo đảm World Cup 2026 diễn ra thuận lợi và cởi mở đối với các vận động viên, quan chức thể thao và người hâm mộ quốc tế.

Theo Quang Trung/VOV-Washington
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/the-thao/trong-tai-dieu-khien-world-cup-2026-nguoi-somalia-bi-my-tu-choi-nhap-canh-post1304692.vov
#World Cup 2026 #World Cup 2026 #Mỹ #Somalia #trọng tài World Cup 2026 #trọng tài World Cup 2026 bị Mỹ từ chối nhập cảnh

Bài liên quan

Thể thao

Đội tuyển Thụy Sĩ cảnh báo về rắn độc tại nơi tập luyện World Cup 2026

Các cầu thủ Thụy Sĩ được cảnh báo về sự hiện diện của rắn đuôi chuông độc quanh khu vực tập luyện ở California, Mỹ, trong quá trình chuẩn bị thi đấu.

Đại diện châu Âu hiện đang tập luyện tại khuôn viên Học viện Do Thái San Diego, bang California (Mỹ), nơi được lựa chọn làm đại bản doanh trong thời gian diễn ra giải đấu. Tuy nhiên, khu vực này cũng là môi trường sinh sống tự nhiên của nhiều loài rắn đuôi chuông có nọc độc.

Để đảm bảo an toàn, ban quản lý đội tuyển đã phổ biến các hướng dẫn xử lý khi bắt gặp rắn, đồng thời cung cấp sơ đồ những khu vực cần tránh nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố.

Xem chi tiết

Thể thao

Top 10 hậu vệ đáng xem nhất tại World Cup 2026

Từ Gabriel đến Pacho, các hậu vệ hàng đầu thế giới chuẩn bị trình diễn phong độ đỉnh cao, tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt tại giải đấu.

World Cup 2026 không chỉ là sân khấu dành cho những tiền đạo thượng hạng hay các ngôi sao tấn công hào nhoáng. Giải đấu diễn ra trên đất Bắc Mỹ mùa hè này còn là nơi quy tụ những hậu vệ xuất sắc nhất hành tinh. Chúng ta cùng xem họ là ai?

1. Gabriel (Brazil)

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới