Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Tính cạnh tranh tại gói thầu VACS: Kịch bản 1 nhà thầu và tỷ lệ tiết kiệm 0,42% [Kỳ 4]

Phân tích các gói thầu Công nghệ Môi trường đã trúng cho thấy dấu hiệu cạnh tranh thấp, khi một gói chỉ có 1 nhà thầu tham dự, một gói 2 đối thủ bị loại sớm về kỹ thuật.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, việc Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường (Công nghệ Môi trường) đạt tỷ lệ trúng thầu 100% tại VACS và NCS (như đã phân tích ở các kỳ trước) đi kèm với những kịch bản đấu thầu có tính cạnh tranh không cao.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành được xây dựng trên nền tảng cốt lõi là bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, việc áp dụng trên thực tế tại một số gói thầu do VACS và NCS làm chủ đầu tư đang cho thấy những dấu hiệu cần được xem xét.

Kịch bản 1: Đấu thầu rộng rãi... một mình một ngựa

Một trong ba gói thầu mà Công nghệ Môi trường trúng tại VACS trong tháng 10/2025 là Gói thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp các máy móc thiết bị lẻ khác" (Mã TBMT: IB2500403216).

1a.jpg
2.jpg
Nguồn MSC

Gói thầu này được VACS phê duyệt KHLCNT tại Quyết định 394/QĐ-VACS ngày 10/09/2025, áp dụng hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Mục tiêu của đấu thầu rộng rãi, như quy định tại Điều 21 Luật Đấu thầu, là "không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự" để tăng tính cạnh tranh.

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 329/2025/BC-ĐT ngày 01/10/2025 do Tổ chuyên gia (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Long) lập, tại thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty Công nghệ Môi trường.

Vì là nhà thầu duy nhất, tổ chuyên gia chỉ cần đánh giá E-HSDT của Công nghệ Môi trường. Kết quả, nhà thầu này được đánh giá "Đạt" ở tất cả các bước: Tính hợp lệ, Năng lực và kinh nghiệm, Kỹ thuật.

Với giá dự thầu 905.300.000 đồng, Công nghệ Môi trường được kiến nghị trúng thầu. Ngày 15/10/2025, VACS đã ban hành Quyết định 464/QĐ-VACS phê duyệt kết quả này.

Mặc dù quy trình không sai (Luật Đấu thầu vẫn cho phép mở thầu khi chỉ có 1 nhà thầu tham gia), việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng không thu hút thêm được bất kỳ nhà thầu nào khác tham dự đặt ra câu hỏi về tính phổ biến của các thiết bị (nồi hấp tiệt trùng, máy đóng gói bánh mì, tủ hấp cơm, máy xay thịt) hoặc về các tiêu chí trong E-HSMT.

Kịch bản 2: Ba nhà thầu tham dự, hai nhà thầu "rụng" kỹ thuật, tiết kiệm 0,42%

Kịch bản này diễn ra tại Gói thầu "Đầu tư trang thiết bị bếp" (Mã TBMT: IB2400430364) do Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) làm chủ đầu tư năm 2024.

Gói thầu áp dụng hình thức Chào hàng cạnh tranh (vốn là hình thức rút gọn của đấu thầu rộng rãi), thu hút 3 nhà thầu tham gia. Điều đáng nói, Công nghệ Môi trường là nhà thầu có giá dự thầu cao nhất trong cả ba, với mức giá 3.750.000.000 đồng. Hai đối thủ còn lại chào giá thấp hơn đáng kể:

  • United Vision: 3.403.295.960 đồng (thấp hơn Entech 347 triệu).
  • Toàn Thắng: 3.569.650.000 đồng (thấp hơn Entech 180 triệu).

Tưởng chừng cuộc đua về giá sẽ mang lại lợi ích cho chủ đầu tư, thì cả hai nhà thầu giá thấp đều bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BCĐG-TCG, cả United Vision và Toàn Thắng đều bị đánh giá "Không đạt" khi chào hàng loạt thiết bị có thông số kỹ thuật không phù hợp với E-HSMT. Ví dụ, cả hai nhà thầu này đều chào "Máy bơm nhân bánh đa năng" có dung tích phễu 15 lít, trong khi E-HSMT yêu cầu "đến 20 lít". Tương tự, "Máy xay súp công nghiệp" cả hai chào thầu đều không đạt về kích thước, dung tích, công suất hoặc tốc độ.

Việc cả hai đối thủ cùng trượt hàng loạt tiêu chí kỹ thuật đã mở đường cho Công nghệ Môi trường - nhà thầu duy nhất "Đạt" kỹ thuật - được đề nghị trúng thầu.

Kết quả, NCS phê duyệt cho Công nghệ Môi trường trúng thầu với giá bằng đúng giá chào (3,75 tỷ đồng), khiến tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu (so với giá 3,766 tỷ đồng) chỉ đạt 0,42%.

Một kịch bản tương tự cũng diễn ra ở 2/3 gói thầu mà Công nghệ Môi trường trúng tại VACS năm 2025 (gói "máy giặt khăn" và "thiết bị bếp GĐ 1"), khi các đối thủ cạnh tranh đều bị loại vì lý do kỹ thuật.

Việc nhà thầu chào giá cao nhất liên tiếp trúng thầu sau khi các đối thủ giá thấp hơn bị loại vì kỹ thuật là một dấu hiệu cho thấy các tiêu chí kỹ thuật trong E-HSMT đóng vai trò then chốt trong việc quyết định thắng - thua.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Đấu thầu tại VACS, NCS: Cần minh bạch để tăng hiệu quả kinh tế

#gói thầu VACS #cạnh tranh đấu thầu #nhà thầu duy nhất #tiết kiệm nhỏ #quy trình đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025: Tỷ lệ trúng thầu 100% tại VACS nói lên điều gì? [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu cho thấy, Công ty Công nghệ Môi trường đã trúng liên tiếp 3 gói thầu tại VACS trong tháng 10/2025, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại đơn vị này.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mối quan hệ hợp tác giữa Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) và Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường (Công nghệ Môi trường) không chỉ dừng lại ở gói thầu giai đoạn 1 và gói thầu giai đoạn 2 đang chờ kết quả.

Dữ liệu đấu thầu tính đến ngày 18/10/2025 cho thấy, trong năm 2025, Công nghệ Môi trường đã tham gia tổng cộng 7 gói thầu do VACS mời thầu. Trong số này, 2 gói đã bị hủy, 2 gói đang chờ kết quả (bao gồm gói thầu giai đoạn 2 đã nêu ở kỳ 1 và gói "máy rửa dụng cụ đa năng" ).

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu bếp 9,4 tỷ tại VACS: Nhà thầu 'lạ' đối đầu 'người quen' [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị bếp 9,4 tỷ tại Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) đang chờ kết quả, ghi nhận cuộc đua giữa nhà thầu giá thấp (Tân Lộc Phát) và 'người quen' (Công nghệ Môi trường).

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Bên mời thầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) đang trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) Gói thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị bếp phục vụ hoạt động SXKD (giai đoạn 2)".

Gói thầu này có Mã Thông báo mời thầu (TBMT) là IB2500426010, thuộc lĩnh vực hàng hóa, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu của VACS. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu máy rửa dụng cụ VACS: Cuộc đua giá và năng lực nhà thầu

Ba nhà thầu cạnh tranh gói thầu hơn 5,7 tỷ đồng tại Suất ăn Hàng không Việt Nam. Giá dự thầu chênh lệch sít sao, năng lực và "lịch sử quan hệ" có tạo nên khác biệt?

Gói thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp máy rửa dụng cụ đa năng" (Mã TBMT: IB2500351568) do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) làm chủ đầu tư, đang thu hút sự chú ý trong giới thầu. Với giá trị hơn 5,75 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực hàng hóa và áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, gói thầu này đã hoàn thành giai đoạn mở thầu vào ngày 20/09/2025 và đang chờ kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

1-2466.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới