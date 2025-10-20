Gói thầu máy rửa dụng cụ VACS: Cuộc đua giá và năng lực nhà thầu

Ba nhà thầu cạnh tranh gói thầu hơn 5,7 tỷ đồng tại Suất ăn Hàng không Việt Nam. Giá dự thầu chênh lệch sít sao, năng lực và "lịch sử quan hệ" có tạo nên khác biệt?

Gói thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp máy rửa dụng cụ đa năng" (Mã TBMT: IB2500351568) do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) làm chủ đầu tư, đang thu hút sự chú ý trong giới thầu. Với giá trị hơn 5,75 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực hàng hóa và áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, gói thầu này đã hoàn thành giai đoạn mở thầu vào ngày 20/09/2025 và đang chờ kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Cuộc đua về Giá của 3 nhà thầu

Theo Biên bản Mở thầu ngày 20/09/2025, có 03 nhà thầu đã nộp E-HSDT đúng quy định, bao gồm: Công ty Cổ phần BT International, Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường, và Công ty TNHH SPS Việt Nam. Giá gói thầu được phê duyệt là 5.750.313.250 đồng.

Mức giá dự thầu của các nhà thầu tham gia như sau:

Công ty Cổ phần BT International (Mã định danh: vn0314944778): Giá dự thầu 5.699.629.800 đồng. Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường (Mã định danh: vn0302690462): Giá dự thầu 5.749.815.500 đồng. Công ty TNHH SPS Việt Nam (Mã định danh: vn0313781538): Giá dự thầu 5.750.300.000 đồng.

Tất cả các nhà thầu đều không đề xuất giảm giá. Dựa trên mức giá dự thầu đã công bố, Công ty Cổ phần BT International hiện đang là nhà thầu có giá chào thấp nhất, thấp hơn giá gói thầu khoảng 50,68 triệu đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,88%). Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường chào giá thấp hơn giá gói thầu khoảng 0,5 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm ~0,0087%), trong khi Công ty TNHH SPS Việt Nam chào giá thấp hơn chỉ khoảng 13.250 đồng (tỷ lệ tiết kiệm ~0,0002%).

Tuy nhiên, với phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ", giá thấp nhất chỉ là một yếu tố và chỉ mang lại lợi thế quyết định nếu nhà thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo quy định trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quá trình đánh giá toàn diện E-HSDT của VACS.

Năng lực Nhà thầu: Kinh nghiệm và "Quan hệ" với Chủ đầu tư

Việc phân tích dữ liệu lịch sử tham gia đấu thầu của các nhà thầu mang lại một góc nhìn đa chiều hơn về cơ hội của họ tại gói thầu này.

Công ty Cổ phần BT International (MST: 0314944778, Địa chỉ: 149C Đường Trương Định, Phường Nhiêu Lộc, TP.Hồ Chí Minh; Đại diện: Bà Lê Thị Hoài Đông - Tổng giám đốc): Dữ liệu cho thấy công ty này đã tham gia 03 gói thầu, trúng 02 gói với tổng giá trị khoảng 16,18 tỷ đồng (đều với vai trò độc lập), và 01 gói đang chờ kết quả (chính là gói thầu đang phân tích). Tỷ lệ trúng thầu trên các gói đã có kết quả là 100%. Đây là lần đầu tiên BT International tham gia đấu thầu tại VACS. Dù có giá chào thấp nhất, kinh nghiệm tổng thể và mối quan hệ với chủ đầu tư của nhà thầu này dường như còn hạn chế so với đối thủ.

(MST: 0314944778, Địa chỉ: 149C Đường Trương Định, Phường Nhiêu Lộc, TP.Hồ Chí Minh; Đại diện: Bà Lê Thị Hoài Đông - Tổng giám đốc): Dữ liệu cho thấy công ty này đã tham gia 03 gói thầu, trúng 02 gói với tổng giá trị khoảng 16,18 tỷ đồng (đều với vai trò độc lập), và 01 gói đang chờ kết quả (chính là gói thầu đang phân tích). Tỷ lệ trúng thầu trên các gói đã có kết quả là 100%. Đây là lần đầu tiên BT International tham gia đấu thầu tại VACS. Dù có giá chào thấp nhất, kinh nghiệm tổng thể và mối quan hệ với chủ đầu tư của nhà thầu này dường như còn hạn chế so với đối thủ. Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường (MST: 0302690462, Địa chỉ: 76A Đường Số 1, Phường An Khánh, TP.Hồ Chí Minh; Đại diện: Ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc): Nhà thầu này có lịch sử tham gia đấu thầu đáng chú ý hơn, với 10 gói đã tham gia, trúng 06 gói (tổng giá trị ~9,15 tỷ đồng, độc lập), 02 gói chưa có kết quả và 02 gói bị hủy. Đáng chú ý, nhà thầu này có mối quan hệ khá mật thiết với VACS. Trong năm 2025, công ty đã tham gia 07 gói thầu do VACS mời thầu, trúng 03 gói (giá trị ~4,53 tỷ đồng), 02 gói đang chờ kết quả (bao gồm gói này) và 02 gói bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu tại VACS đối với các gói đã có kết quả là 100% (3/3). Điều này cho thấy sự quen thuộc và thành công nhất định của Công ty Công nghệ Môi trường tại VACS, dù giá chào lần này không phải là thấp nhất.

(MST: 0302690462, Địa chỉ: 76A Đường Số 1, Phường An Khánh, TP.Hồ Chí Minh; Đại diện: Ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc): Nhà thầu này có lịch sử tham gia đấu thầu đáng chú ý hơn, với 10 gói đã tham gia, trúng 06 gói (tổng giá trị ~9,15 tỷ đồng, độc lập), 02 gói chưa có kết quả và 02 gói bị hủy. Đáng chú ý, nhà thầu này có mối quan hệ khá mật thiết với VACS. Trong năm 2025, công ty đã tham gia 07 gói thầu do VACS mời thầu, trúng 03 gói (giá trị ~4,53 tỷ đồng), 02 gói đang chờ kết quả (bao gồm gói này) và 02 gói bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu tại VACS đối với các gói đã có kết quả là 100% (3/3). Điều này cho thấy sự quen thuộc và thành công nhất định của Công ty Công nghệ Môi trường tại VACS, dù giá chào lần này không phải là thấp nhất. Công ty TNHH SPS Việt Nam (MST: 0313781538, Địa chỉ: Số 34 Đường Lê Hữu Kiều, Phường Bình Trưng, TP.Hồ Chí Minh; Đại diện: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc) : Đây là nhà thầu có bề dày kinh nghiệm nhất với 48 gói thầu đã tham gia, trúng 18 gói (tổng giá trị ~32,31 tỷ đồng, trong đó ~24,78 tỷ đồng độc lập), trượt 27 gói, 01 gói đang chờ kết quả và 02 gói bị hủy. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng thầu tổng thể chỉ đạt khoảng 40% (18/45). Tại VACS, SPS Việt Nam đã tham gia 04 gói thầu nhưng chưa trúng gói nào (01 trượt, 01 đang chờ kết quả, 02 hủy). Trong gói thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị bếp phục vụ hoạt động sản xuất (giai đoạn 1)" cũng do VACS mời thầu (kết quả ngày 17/10/2025), SPS Việt Nam đã trượt thầu, còn Công ty Công nghệ Môi trường trúng thầu. Dù có kinh nghiệm đa dạng ở nhiều chủ đầu tư khác, thành tích của SPS Việt Nam tại VACS chưa được thể hiện. Giá chào của nhà thầu này cũng cao nhất trong ba nhà thầu tham gia gói thầu máy rửa dụng cụ.

Phân tích trên cho thấy một bức tranh cạnh tranh thú vị: Một nhà thầu giá thấp nhất nhưng mới tham gia tại VACS; một nhà thầu giá cao hơn một chút nhưng có "lịch sử đẹp" với chủ đầu tư; và một nhà thầu kinh nghiệm dày dạn nhưng chưa thành công tại VACS và có giá chào cao nhất.

Góc nhìn Pháp lý và Chuyên gia: Đảm bảo Cạnh tranh và Minh bạch

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các Luật sửa đổi, bổ sung (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC, đều nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình . Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là các gói thầu sử dụng vốn doanh nghiệp nhà nước như trường hợp của VACS.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho rằng: "Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn đã tạo ra một khung pháp lý tương đối hoàn chỉnh, hướng tới việc tăng cường tính cạnh tranh thực chất. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu không chỉ dựa vào giá mà phải xem xét toàn diện năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật. Quá trình đánh giá cần được thực hiện khách quan, minh bạch, dựa trên các tiêu chí đã công bố trong E-HSMT để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu thực sự đáp ứng yêu cầu, mang lại hiệu quả cao nhất cho gói thầu và chủ đầu tư."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư, bên mời thầu và các bên liên quan được Luật Đấu thầu nhấn mạnh. Quy trình đánh giá E-HSDT phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đã đề ra trong E-HSMT. Bất kỳ nhà thầu nào cảm thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng đều có quyền kiến nghị theo quy trình được quy định rõ tại Điều 89 đến Điều 92 của Luật . Việc công khai, minh bạch thông tin trong suốt quá trình, từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến kết quả cuối cùng, là yếu tố then chốt để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả kinh tế."

Gói thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp máy rửa dụng cụ đa năng" tại VACS đang ở giai đoạn quan trọng - đánh giá E-HSDT. Mặc dù Công ty Cổ phần BT International có lợi thế về giá chào thấp nhất, nhưng kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào việc đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, năng lực, kinh nghiệm theo E-HSMT. Công ty TNHH TM và DV Công nghệ Môi trường, với kinh nghiệm và lịch sử trúng thầu tại VACS, cũng là một ứng viên đáng chú ý. Công ty TNHH SPS Việt Nam, dù có giá cao nhất và chưa trúng thầu tại VACS, vẫn có thể cạnh tranh nếu chứng minh được năng lực vượt trội.

Việc VACS lựa chọn nhà thầu nào sẽ phản ánh việc cân nhắc giữa yếu tố giá, năng lực thực tế và có thể cả mối quan hệ hợp tác đã có. Dư luận và các nhà thầu đang chờ đợi một kết quả minh bạch, công bằng, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đấu thầu, đảm bảo hiệu quả kinh tế cho gói thầu quan trọng này. Quá trình đánh giá và kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ là minh chứng cho việc thực thi các nguyên tắc cốt lõi của Luật Đấu thầu tại VACS.