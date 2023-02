Chương trình truyền thông và tập huấn “Người tiêu dùng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” năm 2023 do Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức vào sáng 28/2.

Toàn cảnh chương trình truyền thông và tập huấn “Người tiêu dùng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả ” năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết, nhu cầu điện cho phát triển kinh tế, xã hội ngày càng tăng. Trong khi đó, than, dầu khí là các nguồn năng lượng không tái tạo, càng sử dụng nhiều càng mau cạn kiệt. Việt Nam, từ một nước xuất khẩu than, đã trở thành nước nhập khẩu than từ nhiều năm nay. Thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo nhưng trữ lượng đã khai thác đến mức tối đa. Điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác, mới phát triển. Nhu cầu điện trên đầu người của Việt Nam tuy còn thấp so với nhiều nước, nhưng hàng năm đều tăng. Bảo đảm nguồn cung về điện cho quốc kế, dân sinh luôn là một thách thức. Trong khi đó, tình trạng sử dụng điện còn nhiều lãng phí. Vì vậy, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả được coi là quốc sách.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7, ngày 17/6/2010 đã thông qua Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thủ tướng Chính phủ ngày 7/8/2017 đã ra Chỉ thị số 34/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện và ngày 8/3/2018 đã ra Quyết định số 279/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Chương trình truyền thông và tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách và tư vấn, hướng dẫn người tiêu dùng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Hiện nay, ngành Điện đang ưu tiên các chương trình về hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho hai đối tượng khách hàng, là nhóm khách hàng sản xuất công nghiệp và khách hàng sinh hoạt. Đây là 2 nhóm khách hàng đang chiếm tỉ trọng rất lớn, đến 80-85% tổng nhu cầu điện tại khu vực miền Nam.

Chương trình thu hút gần 300 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể và người tiêu dùng khu vực miền Đông Nam Bộ.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết, EVNSPC hiện đã và đang phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và chính quyền, các ban ngành địa phương để tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền, vận động khách hàng sản xuất công nghiệp, khách hàng thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm về Chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) tự nguyện phi thương mại tại tất cả các quận, huyện thuộc 21 tỉnh/thành phố phía Nam, địa bàn EVNSPC quản lý. Cụ thể, cho đến hết năm 2022, các đơn vị thành viên trong toàn EVNSPC đã ký được thỏa thuận DR với 1.857 khách hàng có sản lượng lượng sử dụng điện ≥ 3 triệu kWh/năm; và 3.358 khách hàng có sản lượng sử dụng điện mở rộng từ 1 triệu đến < 3 triệu kWh/năm.

Ngoài ra, đối với tất cả khách hàng đang sử dụng điện tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam, EVNSPC thường xuyên khuyến khích, truyền thông, vận động khách hàng tăng cường sử dụng các dịch vụ điện bằng phương thức trực tuyến như: App CSKH EVNSPC, Zalo CSKH EVNSPC, Web https://cskh.evnspc.vn/ và các trang mạng xã hội của EVNSPC như Fanpage, Youtube,… để có trải nghiệm thực tế và thông tin đầy đủ hơn các dịch vụ mà EVNSPC đang cung cấp như: tra cứu thông tin lịch ghi điện, chỉ số điện tiêu thụ, hóa đơn tiền điện, thông tin vận hành, biểu đồ phụ tải, thông tin mất điện; các dịch vụ điện trực tuyến và các hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả…

Chương trình tập huấn được triển khai với 3 chuyên đề chính, trong đó, chuyên đề 1 tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật Việt Nam về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; Trách nhiệm của cơ quan quản lý NN, các đơn vị điện lực trong thực thi chính sách pháp luật Việt Nam và Trách nhiệm của khách hàng sử dụng điện về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Chuyên đề 2 nêu rõ sự cần thiết thực hành tiết kiệm điện (TKĐ) và hướng dẫn về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tầm quan trọng và sự cần thiết thực hành TKĐ; Vai trò và lợi ích của TKĐ; Phân nhóm người tiêu dùng sử dụng điện, các hành vi sử dụng điện chính của mỗi nhóm khách hàng; Các thói quen lãng phí khi sử dụng điện; Hướng dẫn thay đổi thói quen, các hành động thực hành TKĐ hiệu quả cho người tiêu dùng; Các kỹ thuật, kinh nghiệm sử dụng điện an toàn trong cuộc sống hàng ngày. Chuyên đề 3 phổ biến nội dung người tiêu dùng và vấn đề sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Phát biểu tại Chương trình Truyền thông và tập huấn, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho biết: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang triển khai các chương trình hành động, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, điện sinh hoạt, chiếu sáng công cộng và hành chính sự nghiệp; đồng thời, khuyến khích phát triển điện mặt trời trong doanh nghiệp, hộ gia đình…

Năm 2023, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam sẽ triển khai đồng bộ chuỗi Chương trình truyền thông và tập huấn cho người tiêu dùng tại 3 miền (Bắc, Trung, Nam) nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách và tư vấn, hướng dẫn người tiêu dùng về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả đúng thời điểm nắng nóng.

Hội đã phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tổ chức 2 lớp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bạc Liêu vào tháng 2 và 3; phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP HCM tổ chức 1 lớp tại thành phố vào tháng 3; phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và Công ty Truyền tải điện 2, tổ chức 2 lớp tại TP. Đà Nẵng vào tháng 4. Dự kiến tháng 5, Hội sẽ phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tiếp tục triển khai chương trình tại miền Bắc nhằm lan tỏa sâu rộng đến người tiêu dùng.