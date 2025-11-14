Tìm “việc nhẹ, lương cao” nhiều người bị chích điện ở Campuchia

Các nạn nhân tìm “việc nhẹ, lương cao” được đưa vào làm việc tại các công ty hoạt động lừa đảo…, không thực hiện theo yêu cầu sẽ bị chích điện.

Thượng tá Tạ Ngọc Dũng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ tháng 7 đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận gần 200 công dân bị trục xuất từ Campuchia, Myanmar, Philippines…, trong đó trở về từ Campuchia có 146 người.

Qua xác minh, phương thức, thủ đoạn chủ yếu của loại tội phạm này là dùng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram, Tiktok...) đăng quảng cáo, tuyển lao động với lời mời hấp dẫn, cam kết “việc nhẹ, lương cao”, môi trường làm việc thoải mái... nhằm dụ dỗ, giới thiệu sang nước ngoài.

Ngày 13/11, Việt Nam tiếp nhận 57 công dân do nước bạn Campuchia trao trả. (Ảnh: Nhân Dân).

Khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng hướng dẫn, phân công người hỗ trợ đưa, đón gần các cửa khẩu giáp Campuchia và tiếp tục đưa người xuất cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch đến các khu tự trị lừa đảo.

Nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các công ty hoạt động lừa đảo như đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo... Trong quá trình làm việc, họ bị quản lý chặt chẽ, chỉ đi lại trong phạm vi cho phép và không được liên lạc với bên ngoài, bị ép lao động trong điều kiện khắc nghiệt. Nếu không thực hiện theo yêu cầu sẽ bị nhốt, đánh, chích điện…; trường hợp muốn về nước phải gọi điện cho gia đình “chuộc” với số tiền rất lớn.

Mặc dù lực lượng Công an và các ngành, địa phương thường xuyên tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo nhưng nhiều người vẫn chủ quan, mất cảnh giác.

Thượng tá Tạ Ngọc Dũng khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin theo lời dụ dỗ đi làm việc ở nước ngoài với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”, đặc biệt qua các trang mạng xã hội. Khi có nhu cầu tìm việc làm ở nước ngoài, người dân nên liên hệ với cơ quan chức năng hoặc doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để được hướng dẫn, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho bản thân.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nam thanh niên ở Bắc Ninh điều khiển xe máy bằng chân, không đội mũ bảo hiểm. (Nguồn: Facebook).