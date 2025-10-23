Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ngăn chặn người đàn ông bị lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' ở Tuyên Quang

Do không có việc làm ổn định, ông H.V.B, đã lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm và bị các đối tượng xấu rủ rê, tuyển dụng sang Austrlia với mức lương cao.

Gia Đạt

Ngày 23/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an xã Nhữ Khê đã phát hiện, ngăn chặn 1 công dân có dấu hiệu bị lừa tham gia việc nhẹ lương cao tại nước ngoài.

570103460-1294758019355108-5632709260484771983-n.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Trước đó, do không có việc làm ổn định, thu nhập thấp, ông H.V.B, trú tại xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang đã lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm và bị các đối tượng xấu rủ rê, tuyển dụng sang Australia làm công việc nông nghiệp, lương tháng khoảng 70 triệu đồng.

Sau khi gửi hình ảnh về cuộc sống điều kiện tốt, công việc nhàn hạ, thu nhập cao tại Australia khiến ông B tin tưởng, các đối tượng yêu cầu ông B chuẩn bị hộ chiếu, giấy tờ cá nhân liên quan và chứng minh tài khoản ngân hàng có 150 triệu đồng (chi phí xuất cảnh, xin việc).

Do ông H.V.B không có tiền nên các đối tượng cho nợ số tiền 150 triệu trên và sẽ trừ dần vào lương tháng. Bọn chúng liên tục thúc giục ông B hoàn thiện giấy tờ, tạo niềm tin sẽ cho ông xuất cảnh sớm. Tuy nhiên, thực tế khi đến ngày xuất cảnh, các đối tượng sẽ tìm lý do để hợp thức hoá giấy tờ và chuyển nạn nhân đến Campuchia, Myanmar, Thái Lan... nhằm mục đích bán nạn nhân vào các ổ nhóm lừa đảo.

Nắm bắt được tình hình trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an xã Nhữ Khê đã tuyên truyền, phân tích cho ông H.V.B hiểu và ngăn chặn ông không làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#lừa đảo việc làm #Tuyên Quang #việc nhẹ lương cao #tuyển dụng trái phép #lừa đảo qua mạng #việc làm quốc tế

Bài liên quan

Xã hội

Công an Hưng Yên khởi tố kẻ lừa đảo bán gậy golf, cây cảnh

Sau khi nhận tiền khách mua gậy Golf, cây cảnh bon sai, Dũng không chuyển hàng mà chặn Facebook, Zalo và số điện thoại người mua rồi chiếm đoạt tiền.

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên phát đi thông báo tìm nạn nhân trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra hồi tháng 8/2025 trên không gian mạng.

Xem chi tiết

Xã hội

Giải cứu nam thanh niên sập bẫy “bắt cóc online” ở Hà Tĩnh

Đối tượng lừa đảo thông báo anh L.H.B liên quan đến đường dây mua bán ma túy, yêu cầu không tiết lộ thông tin cho ai và phải khắc phục số tiền 300 triệu đồng.

Ngày 20/10, thông tin từ Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo dàn dựng màn “bắt cóc online” để tống tiền 300 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 20/10, Công an xã Kỳ Anh tiếp nhận tin báo của chị L.T.L (trú tại xã Kỳ Anh) về việc em trai là L.H.B (SN 2005), rời khỏi nhà trong trạng thái lo âu, hoảng sợ sau khi liên tục nghe điện thoại của người lạ.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Tĩnh kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng

Sau khi thực hiện các thao tác do đối tượng lừa đảo hướng dẫn, tài khoản ngân của chị P.T.D (Hà Tĩnh) đã bị đổi mật khẩu, không thể truy cập.

Ngày 20/10, thông tin từ Công an xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, với số tiền gần 400 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 19/10, bà P.T.D (SN 1977, trú tại thôn Rạng Đông, xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0528015229.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới