Ngăn chặn người đàn ông bị lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' ở Tuyên Quang

Do không có việc làm ổn định, ông H.V.B, đã lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm và bị các đối tượng xấu rủ rê, tuyển dụng sang Austrlia với mức lương cao.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an xã Nhữ Khê đã phát hiện, ngăn chặn 1 công dân có dấu hiệu bị lừa tham gia việc nhẹ lương cao tại nước ngoài.

Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Trước đó, do không có việc làm ổn định, thu nhập thấp, ông H.V.B, trú tại xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang đã lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm và bị các đối tượng xấu rủ rê, tuyển dụng sang Australia làm công việc nông nghiệp, lương tháng khoảng 70 triệu đồng.

Sau khi gửi hình ảnh về cuộc sống điều kiện tốt, công việc nhàn hạ, thu nhập cao tại Australia khiến ông B tin tưởng, các đối tượng yêu cầu ông B chuẩn bị hộ chiếu, giấy tờ cá nhân liên quan và chứng minh tài khoản ngân hàng có 150 triệu đồng (chi phí xuất cảnh, xin việc).

Do ông H.V.B không có tiền nên các đối tượng cho nợ số tiền 150 triệu trên và sẽ trừ dần vào lương tháng. Bọn chúng liên tục thúc giục ông B hoàn thiện giấy tờ, tạo niềm tin sẽ cho ông xuất cảnh sớm. Tuy nhiên, thực tế khi đến ngày xuất cảnh, các đối tượng sẽ tìm lý do để hợp thức hoá giấy tờ và chuyển nạn nhân đến Campuchia, Myanmar, Thái Lan... nhằm mục đích bán nạn nhân vào các ổ nhóm lừa đảo.

Nắm bắt được tình hình trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an xã Nhữ Khê đã tuyên truyền, phân tích cho ông H.V.B hiểu và ngăn chặn ông không làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo.



