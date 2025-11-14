Bị phạt 7,5 triệu vì đăng sai thông tin về dự án đường tỉnh 295C

Ngày 14/11, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông B.T.Q về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cán bộ Công an phường làm việc với ông Q.

Trước đó, trong quá trình theo dõi hoạt động trên không gian mạng, Công an phường Kinh Bắc phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 295C. Đây là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, có tổng chiều dài khoảng 2,4 km, kết nối từ đường Lạc Long Quân đến đường tỉnh 285B, góp phần mở rộng không gian đô thị và tăng tính liên kết giữa các khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, nội dung sai sự thật do tài khoản này đăng tải đã gây ảnh hưởng tới nhận thức của người dân về tiến độ thực hiện và công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Làm việc với cơ quan Công an, ông B.T.Q thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật và đã gỡ bỏ bài viết sai sự thật khỏi mạng xã hội.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Công an Bắc Ninh lặn sâu 2m mở cổng, giải cứu người dân khỏi nước lũ.