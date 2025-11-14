Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bị phạt 7,5 triệu vì đăng sai thông tin về dự án đường tỉnh 295C

Một người đàn ông ở Bắc Ninh đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng sai thông tin liên quan đến dự án đường tỉnh 295C.

Khánh Hoài

Ngày 14/11, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông B.T.Q về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

cats-5865.jpg
Cán bộ Công an phường làm việc với ông Q.

Trước đó, trong quá trình theo dõi hoạt động trên không gian mạng, Công an phường Kinh Bắc phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 295C. Đây là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, có tổng chiều dài khoảng 2,4 km, kết nối từ đường Lạc Long Quân đến đường tỉnh 285B, góp phần mở rộng không gian đô thị và tăng tính liên kết giữa các khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, nội dung sai sự thật do tài khoản này đăng tải đã gây ảnh hưởng tới nhận thức của người dân về tiến độ thực hiện và công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Làm việc với cơ quan Công an, ông B.T.Q thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật và đã gỡ bỏ bài viết sai sự thật khỏi mạng xã hội.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Công an Bắc Ninh lặn sâu 2m mở cổng, giải cứu người dân khỏi nước lũ.

#bị xử phạt 7 #5 triệu đồng #dự án đường tỉnh 295C #Bắc Ninh

Bài liên quan

Xã hội

Bắt quả tang 12 đối tượng sát phạt nhau trên chiếu bạc

Ngày 14/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an xã Cao Phong (Phú Thọ) đang củng cố hồ sơ, xử lý 12 đối tượng đánh bạc.

Trước đó, khoảng 23h ngày 16/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Cao Phong phát hiện và bắt quả tang 12 đối tượng đang tham gia đánh “liêng” và “ba cây” ăn tiền tại nhà ông Bùi Văn T (sinh năm 1975, trú tại Xóm Thiều Nau, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ).

cats-7328.jpg
Công an xã Cao Phong làm việc với những người liên quan.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Bắc Ninh triệu tập nhóm người đánh nhau khi ngồi nhậu

Do mâu thuẫn trong quá trình ngồi uống bia một nhóm người đã cãi vã, xô xát, đánh nhau.

Ngày 14/11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an phường Nam Sơn (Bắc Ninh) vừa triệu tập 8 đối tượng liên quan vụ việc xô xát, đánh nhau tại một quán bia trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Nam Sơn, phát hiện kkhoảng 11h ngày 11/11, một nhóm thanh niên có hành vi cố ý gây thương tích tại quán bia Duy Trà chanh, khu đường Đàm Văn Lễ, tổ dân phố Thái Bảo (phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Bắc Ninh xử lý chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật

Ngày 10/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an xã Tân Yên (tỉnh Bắc Ninh) vừa xử lý chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật.

Trước đó, qua công tác rà soát, xác minh trên không gian mạng, Công an xã Tân Yên, phát hiện và xử lý 2 tài khoản Facebook đăng tải, bình luận nội dung không đúng sự thật về công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn xã.

cats-2740.jpg
Công an xã Tân Yên làm việc với hai chủ tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới