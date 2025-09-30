Tìm thấy thêm một thi thể ngư dân mất ở Quảng Trị

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện thêm 1 nạn nhân trong vụ 2 tàu cá gặp nạn trong bão số 10.

Chiều 30/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm nạn nhân là thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá tối 28/9.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh N.T.S (SN 1986) quê tại xã Diễn Châu (Nghệ An).

Lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân mất tích.

Ngoài ra, 2 nạn nhân được tìm thấy trong sáng 30/9, theo bà Nguyễn Thị Bé, chủ tàu cá BV-92756-TS, xác nhận là anh N.V.C (SN 1994) trú xã Lai Vung, (Đồng Tháp) thợ sửa máy và ông T.H.T (SN 1984) quê Kiên Giang, thuyền trưởng.

Như vậy, tính đến chiều 30/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 3 thi thể.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 23h30 ngày 28/9, hai tàu cá BV 92756 TS và BV 92754 TS với 13 thuyền viên đang neo đậu tại tổ dân phố Xuân Lộc (phường Bắc Gianh - sát cầu Gianh) thì đứt dây neo do mưa bão lớn và bị nước cuốn trôi tự do trên vùng biển Quảng Trị.

Thi thể các nạn nhân xấu số được đưa lên bờ.

Thời điểm hai tàu gặp nạn, có 4 thuyền viên bơi được vào bờ an toàn, 9 người còn lại mất tích.

Đến 9h25 ngày 29/9, tổ tuần tra của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện tàu cá mang số hiệu BV 92756 TS đang bị trôi dạt trên biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) cách bờ khoảng 50m trong tình trạng bị lật úp.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.