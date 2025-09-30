Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tìm thấy thêm một thi thể ngư dân mất ở Quảng Trị

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện thêm 1 nạn nhân trong vụ 2 tàu cá gặp nạn trong bão số 10.

Hạo Nhiên

Chiều 30/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm nạn nhân là thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá tối 28/9.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh N.T.S (SN 1986) quê tại xã Diễn Châu (Nghệ An).

screenshot-2025-09-30-at-134513.png
Lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân mất tích.

Ngoài ra, 2 nạn nhân được tìm thấy trong sáng 30/9, theo bà Nguyễn Thị Bé, chủ tàu cá BV-92756-TS, xác nhận là anh N.V.C (SN 1994) trú xã Lai Vung, (Đồng Tháp) thợ sửa máy và ông T.H.T (SN 1984) quê Kiên Giang, thuyền trưởng.

Như vậy, tính đến chiều 30/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 3 thi thể.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 23h30 ngày 28/9, hai tàu cá BV 92756 TS và BV 92754 TS với 13 thuyền viên đang neo đậu tại tổ dân phố Xuân Lộc (phường Bắc Gianh - sát cầu Gianh) thì đứt dây neo do mưa bão lớn và bị nước cuốn trôi tự do trên vùng biển Quảng Trị.

7a379e56-08c1-4869-a1c5-5cd4ddd15daa.jpg
Thi thể các nạn nhân xấu số được đưa lên bờ.

Thời điểm hai tàu gặp nạn, có 4 thuyền viên bơi được vào bờ an toàn, 9 người còn lại mất tích.

Đến 9h25 ngày 29/9, tổ tuần tra của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện tàu cá mang số hiệu BV 92756 TS đang bị trôi dạt trên biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) cách bờ khoảng 50m trong tình trạng bị lật úp.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

#Bão số 10 #thi thể #ngư dân #phát hiện #Quảng Trị #Công an

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện 2 thi thể nghi là ngư dân mất tích ở Quảng Trị

Người dân xã Bắc Trạch (Quảng Trị) phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển, nghi đây là 2 trong số 9 ngư dân mất tích trong vụ 2 tàu cá gặp nạn do bão số 10.

Ngày 30/9, thông tin từ UBND xã Bắc Trạch (Quảng Trị) xác nhận, người dân vừa phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển, nghi là của các ngư dân mất tích trong vụ hai tàu cá bị sóng biển cuốn trôi do đứt dây neo vào đêm 28/9.

Theo thông tin ban đầu, 2 thi thể trôi dạt được người dân phát hiện vào khoảng 6h ngày 30/9 tại bờ biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch).

Xem chi tiết

Xã hội

Nước lũ dâng cao khiến Quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh ngập sâu

Do ảnh hưởng bão số 10 gây mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến đoạn Quốc lộ 1A qua phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị ngập sâu, giao thông ách tắc hoàn toàn.

Ngày 30/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Quốc lộ 1A qua phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị ngập sâu, để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và cấm phương tiện qua lại hai đầu tuyến đường ngập.

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, nước sông Lam dâng cao khiến Quốc lộ 1A đoạn từ xã Nghi Xuân đến phường Bắc Hồng Lĩnh bị ngập sâu từ 0,5 – 1m, với chiều dài khoảng 2km, hiện mực nước vẫn tiếp tục dâng cao.

Xem chi tiết

Xã hội

Chiến sĩ Công an vượt bão số 10 hiến máu cứu người

Nhận được thông tin có bệnh nhân cần truyền máu gấp, cán bộ Công an xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đã vượt hơn 25km trong mưa bão để đến bệnh viện hiến máu cứu người.

Ngày 30/9, Công an xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhận thông tin sản phụ nguy kịch cần truyền máu gấp, Thượng úy Trần Quảng Đại, cán bộ công an xã đã lập tức tới bệnh viện để hiến máu cứu người.

Trước đó, vào ngày 29/9, trong khi đang tham gia giúp dân sửa chữa nhà cửa, Công an xã Hương Xuân nhận được tin sản phụ D. (46 tuổi, trú tại xã Hương Khê) đang trong tình trạng nguy kịch, cần truyền gấp một lượng máu nhóm AB.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới