Xã hội

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi thả lưới ở Hà Tĩnh

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể anh N.V.Q (SN 1982, trú xã Toàn Lưu) bị đuối nước khi đi thả lưới bắt cá.

Hạo Nhiên

Tối 31/8, thông tin từ UBND xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.V.Q (SN 1982, trú thôn Thiên Thai) tại khu vực Cầu Kè.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 8h ngày 30/8, anh N.V.Q đi thả lưới bắt cá tại khu vực Cầu Kè - thôn Thiên Thai. Đến đêm muộn không thấy anh Q. về, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

540509008-1079293417747186-7816856371460059259-n.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Ngay lập tức, 16 chiến sỹ Công an xã Toàn Lưu cùng 8 chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và lực lượng quân sự, người dân, các đội thiện nguyện đã triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 17h20' ngày 31/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Q. tại khu vực Cầu Kè - thôn Thiên Thai.

Hiện, thi thể nạn nhân đã lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
