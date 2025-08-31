Người đàn ông ở Hà Tĩnh mất tích khi đi thả lưới

Lực lượng chức năng xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) đang nỗ lực, khẩn trương tìm kiếm người dân bị mất tích khi thả lưới bắt cá.

Ngày 31/8, thông tin từ UBND xã Toàn Lưu cho biết, lực lượng Công an xã cùng các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tìm kiếm một người đàn ông mất tích khi đi thả lưới.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: BHT.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 30/8, anh N.V.Q (SN 1982, trú thôn Thiên Thai, xã Toàn Lưu) đi thả lưới bắt cá tại khu vực Cầu Kè - thôn Thiên Thai. Đến đêm muộn không thấy anh Q. về, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Sau khi tổ chức tìm kiếm nạn nhân tại khu vực Cầu Kè - thôn Thiên Thai không có kết quả, hiện lực lượng chức năng tiếp tục huy động thêm nhân lực, phương tiện nhằm nỗ lực tìm kiếm người mất tích.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch.