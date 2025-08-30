Hà Nội

Xã hội

Tá hỏa phát hiện chiếc xe máy cùng thi thể người đàn ông dưới mương nước

Người đi đường tá hỏa khi phát hiện chiếc xe máy cùng thi thể một người đàn ông dưới rãnh thoát nước đường quốc lộ 7A đoạn qua Dốc Chó (xã Yên Hòa, Nghệ An).

Thanh Hà

Ngày 30/8, thông tin từ lãnh đạo xã Yên Hòa (Nghệ An) cho biết, người đàn ông tử vong dưới rãnh thoát nước, bên cạnh là xe máy trên quốc lộ 7A đoạn qua Dốc Chó là nguyên Bí thư Chi bộ bản Bủng, xã Yên Thắng cũ, nay là xã Yên Hòa.

Trước đó, sáng ngày 30/8, người đi đường tá hỏa khi phát hiện chiếc xe máy BKS 37F1 - 47xx cùng thi thể một người đàn ông dưới rãnh thoát nước đường quốc lộ 7A đoạn qua Dốc Chó (thuộc địa bàn xã Lạng Khê, huyện Con Cuông cũ).

539636447-24709267802002179-9003428610913063666-n-1.jpg
Hiện trường chiếc xe máy cùng thi thể một người đàn ông dưới rãnh thoát nước.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông L.H.D (SN 1962, nguyên Bí thư Chi bộ bản Bủng, xã Yên Thắng cũ, nay là xã Yên Hòa).

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

#Nghệ An #xe máy #Quốc lộ 7 #thi thể #rảnh thoát nước

