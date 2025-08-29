Hà Nội

Xã hội

Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Cụt

Trong lúc đi tập thể dục, người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Cụt.

Hạo Nhiên

Khoảng 6h30' ngày 29/8, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Cụt, đoạn thuộc phường Thành Sen (Hà Tĩnh), nên đã cấp báo chính quyền.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Thành Sen đã có mặt đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

539250435-1320222846159735-1366042160596878467-n.jpg
Lực lượng chức năng có mặt hiện trường để đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Theo thông tin ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.T (SN 1972, trú tổ dân phố 10, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, chị T bị bệnh down, đã đi khỏi nhà từ ngày 28/8.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
