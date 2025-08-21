Hà Nội

Xã hội

Đã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi bị nước cuốn trôi ở Thanh Hóa

Lực lượng chức năng Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích trong vụ 2 mẹ con di chuyển qua suối để về nhà thì bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Thanh Hà

Ngày 21/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Trung Lý (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích trong vụ việc 2 mẹ con bị trượt chân rơi khi qua suối Chà Làm, bản Khằm 2, xã Trung Lý, chiều 20/8.

Theo UBND xã Trung Lý, thi thể cháu Sùng Thị S. (SN 2014) đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào khoảng 8h30 sáng nay, cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 40m về phía hạ lưu.

anh-bai-3544.png
Thi thể cháu Sùng Thị S. đã được lực lượng chức năng tìm thấy cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 40m về phía hạ lưu.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 20/8, tại khu vực suối Chà Làm (thuộc bản Khằm 2, xã Trung Lý), 2 mẹ con bà Thào Thị D. (SN 1974) và con gái là Sùng Thị S. (SN 2014, ngụ bản Khằm 1, xã Trung Lý) băng qua suối Chà Làm để trở về nhà, không may trượt chân rơi xuống chỗ nước sâu, chảy xiết, bị nước cuốn trôi và mất tích.

Chính quyền địa phương và người dân khi nhận được tin báo đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 15h20 ngày 20/8, thi thể bà D. đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 500 m.

Hiện, thi thể 2 mẹ con đã được giao về cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Xã hội

Người dân hốt hoảng phát hiện hai thi thể dưới mương nước ở Nghệ An

Cơ quan Công an đang xác minh nhân thân 2 thi thể vừa được phát hiện dưới mương nước trên địa bàn xã Quỳnh Tam (Nghệ An).

Chiều tối 19/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết, cơ quan Công an đang xác minh nhân thân 2 thi thể vừa được phát hiện dưới mương nước trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một người dân khi đi cắt cỏ ở đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Tam (Nghệ An), hốt hoảng phát hiện 2 thi thể dưới mương nước.

Xã hội

Tìm thấy thi thể nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nam du khách mất tích trong Vườn quốc gia Cúc Phương những ngày vừa qua.

Ngày 19/8, thông tin từ UBND xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam du khách mất tích nhiều ngày trong vườn. Trước đó, du khách đi lạc được xác định là anh Nguyễn Quốc Mạnh (33 tuổi, trú tại Hải Phòng). Trong quá trình tham quan vườn, anh Mạnh bị mất liên lạc và được xác định bị mất tích.

cp1-3614-1724252015-fotor-20250816143912.jpg
Vườn quốc gia Cúc Phương nơi xảy ra sự việc.
Thế giới

Người đàn ông sống cùng thi thể bạn gái cũ hơn 2 năm

Jamie Stevens, 51 tuổi, vẫn sống trong căn hộ của mình ở Torquay, Devon (Anh), sau khi ông phát hiện bạn gái cũ Anouska Sites đã tử vong trong phòng khách.

Theo Daily Mail, ông Jamie Stevens ra hầu tòa vào ngày 15/7 khi nhận tội ngăn cản việc chôn cất thi thể hợp pháp. Trong phiên tòa hôm 11/8, thẩm phán Richardson đã tuyên án Jamie Stevens 14 tháng tù.

Anouska, 36 tuổi, được trình báo mất tích vào tháng 4/2023. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra, ban đầu xác nhận lần cuối cùng cô được nhìn thấy là vào ngày 21/5/2022.

