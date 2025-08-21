Đã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi bị nước cuốn trôi ở Thanh Hóa

Lực lượng chức năng Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích trong vụ 2 mẹ con di chuyển qua suối để về nhà thì bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Ngày 21/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Trung Lý (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích trong vụ việc 2 mẹ con bị trượt chân rơi khi qua suối Chà Làm, bản Khằm 2, xã Trung Lý, chiều 20/8.

Theo UBND xã Trung Lý, thi thể cháu Sùng Thị S. (SN 2014) đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào khoảng 8h30 sáng nay, cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 40m về phía hạ lưu.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 20/8, tại khu vực suối Chà Làm (thuộc bản Khằm 2, xã Trung Lý), 2 mẹ con bà Thào Thị D. (SN 1974) và con gái là Sùng Thị S. (SN 2014, ngụ bản Khằm 1, xã Trung Lý) băng qua suối Chà Làm để trở về nhà, không may trượt chân rơi xuống chỗ nước sâu, chảy xiết, bị nước cuốn trôi và mất tích.

Chính quyền địa phương và người dân khi nhận được tin báo đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 15h20 ngày 20/8, thi thể bà D. đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 500 m.

Hiện, thi thể 2 mẹ con đã được giao về cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.