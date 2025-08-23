Phát hiện thi thể người phụ nữ trên sườn núi ở Ninh Bình sau nhiều ngày mất tích

Sau nhiều ngày mất tích khi lên núi bắt ốc đá, người phụ nữ ở Ninh Bình được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể trong tình trạng bị đất đá sạt lở đè lên.

Ngày 23/8, thông tin từ UBND xã Tân Thanh (Ninh Bình) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Trần Thị Vân (47 tuổi, trú tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh), người đã mất tích khi vào rừng bắt ốc từ ngày 20/8.

Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ.

Bà Vũ Thị Hường, Bí thư chi bộ thôn Đồng Ao thông tin, thi thể bà Vân được lực lượng chức năng tìm thấy ở khu vực rừng thuộc địa bàn xã, bị đất đá sạt lở đè lên. Hiện, lực lượng chức năng đang tìm phương án đưa thi thể về với gia đình.

Theo thông tin từ người thân, bà Vân sống một mình, không có chồng con, nhiều năm nay mưu sinh bằng nghề vào rừng cách nhà 5km bắt ốc núi.

Bà Lê Thị Hằng, em dâu bà Vân cho hay, khoảng 5h sáng 20/8, bà Vân rời khỏi nhà tại thôn Đồng Ao để đi vào rừng bắt ốc. Khi đi, bà không mang điện thoại, chỉ cầm theo một chiếc bao để đựng ốc. Đến khoảng 18h vẫn chưa thấy bà Vân trở về như thường lệ, vợ chồng bà Hằng rất lo lắng nên đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời báo chính quyền địa phương.

